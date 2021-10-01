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Суд в Петербурге зарегистрировал дело о крафтовом кастете в рюкзаке

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Куйбышевский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении рабочего Колпинского металлообрабатывающего завода. Мужчина обвиняется в незаконном изготовлении кастета, сообщает 1 октября объединённая пресс-служба судов.

Из материалов следует, что Сергеев, находясь на своём рабочем месте, на станке Trumpf 3030 изготовил кастет, относящийся к категории холодного оружия ударно-раздробляющего действия. «Аргумент» мужчина носил при себе, пока 14 апреля его рюкзак не отправили на досмотр на станции метро «Площадь Восстания».

В пресс-службе судов отметили, что к производству уголовное дело пока не принято.

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