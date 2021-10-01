Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме задержан после демарша по поводу выборов

Лидера фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина задержала полиция. Об этом в своем телеграм-канале 1 октября сообщила его коллега, парламентарий Екатерина Енгалычева.
«Сегодня из здания московского горкома КПРФ в сопровождении руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина и избранного депутата Госдумы Сергея Обухова вышел глава протестного отдела МГК КПРФ Павел Иванов. Он и депутаты поехали на Петровку, 38 (адрес ГУ МВД по Москве. — Прим. ИФ), на подъезде к которой Иванова и Зубрилина окружили 7–8 полицейских и доставили их обоих в ОВД Тверское», — рассказал «Интерфаксу» подробности пресс-секретарь фракции КПРФ в гордуме Никита Попов.
Он добавил, что причины задержания пока неизвестны. Напомним, 29 сентября фракция КПРФ под руководством Зубрилина покинула заседание Мосгордумы и потребовала освободить всех задержанных после акции против результатов выборов. Также коммунисты заявили, что не признают итоги голосования.