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Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме задержан после демарша по поводу выборов

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Лидера фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина задержала полиция. Об этом в своем телеграм-канале 1 октября сообщила его коллега, парламентарий Екатерина Енгалычева.

«Сегодня из здания московского горкома КПРФ в сопровождении руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина и избранного депутата Госдумы Сергея Обухова вышел глава протестного отдела МГК КПРФ Павел Иванов. Он и депутаты поехали на Петровку, 38 (адрес ГУ МВД по Москве. — Прим. ИФ), на подъезде к которой Иванова и Зубрилина окружили 7–8 полицейских и доставили их обоих в ОВД Тверское», — рассказал «Интерфаксу» подробности пресс-секретарь фракции КПРФ в гордуме Никита Попов.

Он добавил, что причины задержания пока неизвестны. Напомним, 29 сентября фракция КПРФ под руководством Зубрилина покинула заседание Мосгордумы и потребовала освободить всех задержанных после акции против результатов выборов. Также коммунисты заявили, что не признают итоги голосования.

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Комментарии (1)

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Помнится Зюганов заявил, что просил лично главу МВД разобраться и очень хвалил этого главу МВД за порядочность, Позор обоим, Зюганова за бездействие и подхалимство, а второго за действие.
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