Вице-спикерами петербургского парламента стали Шишкина и Бондаренко

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 1 октября, спикер петербургского парламента Александр Бельский охарактеризовал Бондренко как крепкого хозяйственника и вспомнил «снежные зимы, которые приходилось преодолевать вместе с ним». Шишкину Бельский назвал «крестной мамой петербургской журналистики».

Петербургский парламент утвердил вице-спикерами Законодательного собрания бывшего вице-губернатора по ЖКХ Николая Бондаренко и главу справедливороссов Марину Шишкину. Альтернативных кандидатов на эти посты депутаты предлагать не стали.

За вице-спикеров проголосовали пакетно вместе с другими главами комиссий и комитетов. Кнопку «за» нажали 45 депутатов, против были трое.



Шишкина до 2010 года руководила факультетом журналистики Санкт-Петербургского университета. После увольнения начала карьеру политика в «Справедливой России». Была депутатом Законодательного собрания в пятом созыве парламента.



Бондаренко до избрания депутатом от Приморского района занимал должность вице-губернатора по ЖКХ. До этого он был главой Пушкинского района. Также длительное время он занимал должность первого заместителя главы администрации Курортного района, которым когда-то руководил губернатор Александр Беглов.

