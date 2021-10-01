Смертельное ДТП из трёх частей произошло 1 октября в Сыктывкаре. Пострадал мальчик, погибла женщина. Бед натворила 52-летняя водитель Suzuki Grand Vitara. Все столкновения, одно за другим, фиксировал её видеорегистратор, пока она всё сильнее давила на газ.



Как сообщает СУ СК по Коми, сначала на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Орджоникидзе женщина сбила 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Она не остановилась (наоборот, на записи регистратора видно, что она добавила скорости) и вскоре выехала на тротуар, где совершила наезд на женщину. И снова продолжила, пока не столкнулись с «Фольксвагеном». В этот момент, как показывает видео, она мчала уже на всех парах по встречной полосе. Несколько встречных машин проскочили мимо, но на закруглении дороги разъехаться не удалось.

