Смертельное ДТП из трёх частей произошло 1 октября в Сыктывкаре. Пострадал мальчик, погибла женщина. Бед натворила 52-летняя водитель Suzuki Grand Vitara. Все столкновения, одно за другим, фиксировал её видеорегистратор, пока она всё сильнее давила на газ.
Как сообщает СУ СК по Коми, сначала на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Орджоникидзе женщина сбила 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Она не остановилась (наоборот, на записи регистратора видно, что она добавила скорости) и вскоре выехала на тротуар, где совершила наезд на женщину. И снова продолжила, пока не столкнулись с «Фольксвагеном». В этот момент, как показывает видео, она мчала уже на всех парах по встречной полосе. Несколько встречных машин проскочили мимо, но на закруглении дороги разъехаться не удалось.
Ребёнок получил травмы и был госпитализирован. Женщина, сбитая на тротуаре, скончалась на месте происшествия. Пострадал и водитель Volkswagen. А вот виновница аварии, судя по всему, цела и невредима. По данным PG11.ru, признаков опьянения у неё не выявили. Видеозаписи и фото с места ДТП публикуют местные соцсети. Камера видеонаблюдения отдельно сняла наезд на женщину на тротуаре.
«Следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится осмотр места происшествия, а также иные проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении СУ СК.