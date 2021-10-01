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То были крокодиловы слёзы. Мигранты, подозреваемые в обмане пенсионерки из Ленобласти, сбежали на родину

Подозреваемые в мошенничестве мигранты сбежали на родину благодаря отзывчивости судьи

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Мигранты, задержанные по подозрению в обмане 68-летней пенсионерки из Волховского района, воспользовались доверием суда и сбежали к себе на родину в Закарпатскую область Украины. Об этом 1 октября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Спустя два дня после того, как мужчины были отпущены под подписку о невыезде, двое из них пешком пересекли границу РФ. Готовится к рассмотрению вопрос об объявлении подозреваемых в федеральный розыск.

Мигрантов навестил СОБР после того, как пенсионерка заявила в полицию об обмане. Мужчины навязали ей свои услуги по ремонту крыши, получили деньги и исчезли. На камеру один из задержанных плакал навзрыд. По всей видимости, спектакль был успешно разыгран и в суде, так как ходатайство следователя об аресте было отклонено.

ГУ МВД

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Комментарии (8)

syshsun
Кто про_рал,тот пусть и возвращает деньги,бабуле.
266155755
Отпустили. Они же не песню спели в своем блоге.
ivan5_5e4d10fe646f6
Ну про старушку подробнее. Мы у участкового не можем упросить поработать немножко, а кому то даже собр удается привлечь. И ведь дело то простая гражданская сделка была, неисполнение работ по договору гпх. Бабку никто не грабил и тп.
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