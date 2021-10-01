Мигранты, задержанные по подозрению в обмане 68-летней пенсионерки из Волховского района, воспользовались доверием суда и сбежали к себе на родину в Закарпатскую область Украины. Об этом 1 октября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Спустя два дня после того, как мужчины были отпущены под подписку о невыезде, двое из них пешком пересекли границу РФ. Готовится к рассмотрению вопрос об объявлении подозреваемых в федеральный розыск.



Мигрантов навестил СОБР после того, как пенсионерка заявила в полицию об обмане. Мужчины навязали ей свои услуги по ремонту крыши, получили деньги и исчезли. На камеру один из задержанных плакал навзрыд. По всей видимости, спектакль был успешно разыгран и в суде, так как ходатайство следователя об аресте было отклонено.

