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На юге Петербурга горел склад рядом с сауной и общежитием

По повышенному номеру сложности тушили пожарные огонь во Фрунзенском районе.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 1 октября, сообщение о возгорании на проспекте Александровской фермы, 29а, поступило в 9:29.

Когда на место прибыли первые расчеты, выяснилось, что пламя и дым идут из складского здания размером 15 на 30 метров.

В 9:40 пожару присвоен повышенный номер сложности — 1-бис.

Силами 10 единиц техники и 41 человека личного состава в 9:56 пожар был локализован, ранг пожара снижен до первого номера.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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Сведения о пострадавших не поступали.

По данному адресу, как следует из открытых источников, расположено несколько складов, а также сауна и общежитие.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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