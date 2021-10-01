Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 1 октября, сообщение о возгорании на проспекте Александровской фермы, 29а, поступило в 9:29.
Когда на место прибыли первые расчеты, выяснилось, что пламя и дым идут из складского здания размером 15 на 30 метров.
В 9:40 пожару присвоен повышенный номер сложности — 1-бис.
Силами 10 единиц техники и 41 человека личного состава в 9:56 пожар был локализован, ранг пожара снижен до первого номера.
Сведения о пострадавших не поступали.
По данному адресу, как следует из открытых источников, расположено несколько складов, а также сауна и общежитие.