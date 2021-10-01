Полиция ищет того, кто посылал 10-летней петербурженке интимные фото

Части тела взрослого мужчины пришлось рассматривать сотрудникам полиции Адмиралтейского района после заявления местной жительницы.
Как стало известно «Фонтанке» 1 октября, накануне СК возбудил уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
Дело стало результатом исследования телефона 10-летней школьницы, проживающей в Адмиралтейском районе.
Ей с 28 сентября в мессенджере «Вотсап» стали приходить фотографии интимного содержания от незнакомого мужчины. Ребенок пожаловался матери, а она уже прибежала со смартфоном в полицию.