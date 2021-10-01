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Полиция ищет того, кто посылал 10-летней петербурженке интимные фото

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Части тела взрослого мужчины пришлось рассматривать сотрудникам полиции Адмиралтейского района после заявления местной жительницы.

Как стало известно «Фонтанке» 1 октября, накануне СК возбудил уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Дело стало результатом исследования телефона 10-летней школьницы, проживающей в Адмиралтейском районе.

Ей с 28 сентября в мессенджере «Вотсап» стали приходить фотографии интимного содержания от незнакомого мужчины. Ребенок пожаловался матери, а она уже прибежала со смартфоном в полицию.

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Комментарии (3)

Вадим Карпов
Вы сейчас серьезно??? Человек выкидывает симкарту - через полгода номер выходит в продажу. Если у какого то мужика в вотс апе на по этому номеру записано "Анжела (хорошо сосёт). И этот номер в последствии достался ребенку с новым телефоном в подарок , подумайте что будет)
tsodd
Сим-карта на девочку зарегистрирована? Мужчина знал, кому он посылает? Какое уголовное дело может быть?
Чёрт Опасный
Ни в коем случае не оправдываю придурка, который подобным занимается, но у меня есть вопросы - почему именно этому ребёнку посылал? откуда узнал контакты ребёнка?

Пока данная заметка выглядит странно.
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