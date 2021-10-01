Обнаженного мужчину нашли на газоне у высотки в Шушарах

Полиция Пушкинского района выясняет обстоятельства гибели мужчины, тело которого нашли ночью на Московском шоссе.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 октября, мертвого мужчину, на вид лет 30, без одежды нашли прохожие у дома 246 по Московскому шоссе около двух часов ночи. На место вызвали скорую и полицию. Врачи констатировали смерть мужчины, а полицейские начали обход высотки, чтобы установить личность и место жительства мужчины.
Тело погибшего направили в морг для установления причины смерти.