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Парня с патронами не пустили в метро Петербурга

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Любовь к «игрушкам для мальчиков» подвела молодого человека в центре Петербурга.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 октября, уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов возбуждено полицией Центрального УМВД после задержания 19-летнего жителя Ленобласти на станции «Адмиралтейская».

По предварительной информации, молодого человека остановили для досмотра около восьми вечера 29 сентября. У него в вещах нашли 16 патронов калибра 9 миллиметров. В подземку вызвали полицейских, которые увезли парня в 28-й отдел полиции.

Там в отношении доставленного составили протокол о «мелком хулиганстве», а также выяснили, где он достал патроны. С его слов, их он нашел во время ремонта квартиры на улице Харченко, где проживает его 20-летняя знакомая — студентка вуза.

Эксперты выяснили, что патроны пригодны для стрельбы из пистолетов типа Макарова, Стечкина и других.

Парня отпустили на время расследования под подписку о невыезде.

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Комментарии (2)

Boris_93*1
Что за тема такая с протоколом о мелком хулиганстве , типа причина по которой задержали и , извините за вульгарность , "обшмонали " (с) (арго) ? А задержанный был недоволен ущемлением прав и выражал своё недовольство в нецензурной форме - вот и "состав правонарушения " образовался :)
EugenPark
ещё и подругу сдал!
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