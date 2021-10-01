Парня с патронами не пустили в метро Петербурга

По предварительной информации, молодого человека остановили для досмотра около восьми вечера 29 сентября. У него в вещах нашли 16 патронов калибра 9 миллиметров. В подземку вызвали полицейских, которые увезли парня в 28-й отдел полиции.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 октября, уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов возбуждено полицией Центрального УМВД после задержания 19-летнего жителя Ленобласти на станции «Адмиралтейская».

Любовь к «игрушкам для мальчиков» подвела молодого человека в центре Петербурга.

Там в отношении доставленного составили протокол о «мелком хулиганстве», а также выяснили, где он достал патроны. С его слов, их он нашел во время ремонта квартиры на улице Харченко, где проживает его 20-летняя знакомая — студентка вуза.



Эксперты выяснили, что патроны пригодны для стрельбы из пистолетов типа Макарова, Стечкина и других.



Парня отпустили на время расследования под подписку о невыезде.

