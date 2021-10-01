Полный пассажиров микроавтобус и грузовик столкнулись минувшей ночью во Владимирской области.
Как сообщают региональные ГУ МВД и ГУ МЧС, ДТП произошло 1 октября около 02:50 на 327-м километре трассы М-7 «Волга» у населённого пункта Большие Лужки (Гороховецкий район). По предварительной версии, водитель микроавтобуса «Фольксваген» догнал ехавший перед ним МАЗ. Микроавтобус перевернулся вверх колёсами.
Людей зажало в салоне, сотрудникам МЧС пришлось деблокировать их. К 5 часам утра было известно о четверых погибших (все они — пассажиры микроавтобуса) и пятерых пострадавших. Пострадавшие госпитализированы.
На место ДТП для ликвидации его последствий выехали 17 человек из разных ведомств и восемь единиц техники. Движение на участке трассы в сторону Нижнего Новгорода ограничено. Устанавливаются все обстоятельства аварии.