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Микроавтобус вверх колёсами, людей пришлось вырезать. В ДТП на М-7 под Владимиром погибли четверо

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Полный пассажиров микроавтобус и грузовик столкнулись минувшей ночью во Владимирской области.

Как сообщают региональные ГУ МВД и ГУ МЧС, ДТП произошло 1 октября около 02:50 на 327-м километре трассы М-7 «Волга» у населённого пункта Большие Лужки (Гороховецкий район). По предварительной версии, водитель микроавтобуса «Фольксваген» догнал ехавший перед ним МАЗ. Микроавтобус перевернулся вверх колёсами.

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Людей зажало в салоне, сотрудникам МЧС пришлось деблокировать их. К 5 часам утра было известно о четверых погибших (все они — пассажиры микроавтобуса) и пятерых пострадавших. Пострадавшие госпитализированы.

На место ДТП для ликвидации его последствий выехали 17 человек из разных ведомств и восемь единиц техники. Движение на участке трассы в сторону Нижнего Новгорода ограничено. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

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