По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 октября в Петербурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер умеренный. Воздух прогреется до 11–13 градусов. Атмосферное давление стабильно.



Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, так что сегодняшнее солнце — редкий подарок. Температура вполне типичная (от 3 до 13 градусов в течение суток). Самое холодное 1 октября выдалось в Ленинграде в 1968 году — минус 4 градуса днём, а самое тёплое в 2000 году — плюс 19, напоминает «Яндекс».

