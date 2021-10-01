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Погода в Петербурге зовёт гулять. В выходные ждём до плюс 15

Октябрь начинается с хорошей погоды. С каждым днём становится немного теплее, и выходные станут идеальным временем для прогулок в золотых парках и походов в лес: в воскресенье может быть до плюс 15 градусов.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 октября в Петербурге будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер умеренный. Воздух прогреется до 11–13 градусов. Атмосферное давление стабильно.

Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, так что сегодняшнее солнце — редкий подарок. Температура вполне типичная (от 3 до 13 градусов в течение суток). Самое холодное 1 октября выдалось в Ленинграде в 1968 году — минус 4 градуса днём, а самое тёплое в 2000 году — плюс 19, напоминает «Яндекс».

В ночь на субботу, по прогнозу, будет теплее, чем минувшей ночью, — 7–9 градусов против сегодняшних 5–7. Дневные показатели в выходные, как ожидается, будут прибавлять по градусу в сутки. И все эти дни — без дождей.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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