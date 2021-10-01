Ректор финансового университета при российском правительстве уходит в отставку

Михаил Эскиндаров с 15 ноября покидает должность ректора Финансового университета. Он возглавлял его 15 лет.
По словам Эскиндарова, толчком послужила встреча с участием представителей ведущих вузов Москвы по окончанию приемной кампании. На ней ректор увидел молодежь, которая вызвала у него ощущение дежавю. «Каким бы я себе ни казался молодым, прогрессивным, но впечатление дежавю присутствовало. Это был толчок, но не самый главный. Самое главное — это дума об университете, его будущем, перспективе развития», — рассказал Эскиндаров.
После отставки он намерен заняться «другими делами».