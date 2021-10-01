В московском ИВС обнаружили сотрудника управления госзащиты МВД. Он просил принести в камеру книги

Сотрудника управления обеспечения государственной защиты МВД задержали по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. На данный момент он содержится в ИВС на Петровке, 38 в столице России.

«В ходе проверки мы обнаружили в изоляторе сотрудника управления обеспечения госзащиты МВД. Его фамилия Иванов, большего узнать не удалось. Ему вменили злоупотребление полномочиями. <...> Просил у нас книги, мы попросили администрацию их передать, ему их должны принести в камеру», — сообщает ТАСС 30 сентября, ссылаясь на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву, которая посетила изолятор.