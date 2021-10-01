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Послы России, Узбекистана и Пакистана отужинали в Кабуле по приглашению Талибана*

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Дипломатов пригласили на прием в Кабуле представители захватившего власть в Афганистане движения «Талибан» (организация запрещена и признана террористической в РФ). В списке гостей был и посол Дмитрий Жирнов.

ТАСС 30 сентября сообщает, что кроме Жирнова в числе приглашенных были дипломаты от Узбекистана Ёдгорхужа Шадманов и Пакистана Мансур Ахмад Хан. Главным от приглашающей стороны был назначенный на должность главы МИДа Афганистана Амир Хан Моттаки. Он поблагодарил всех, кто оказывает стране гуманитарную помощь и заявил о готовности к сотрудничеству.

Представитель талибов также добавил, что нынешнее правительство готово предоставить каждой стране «все необходимые условия для реализации проектов, не завершенных на афганской территории».

*«Талибан» — организация, запрещенная и признанная террористической в РФ

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Комментарии (2)

Свободу Лёхе!
Путь пройден от, - мочить в сортире до, - целовать в засос! ;
altnec
А как и как лично президент России причастен к взаимовыгодным отношениям с талибами*?
Что-то он давно уже на это умалчивает, как-будто и нет происходящего там.
Людей подставляет, своих же, русских.
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