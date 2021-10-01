Послы России, Узбекистана и Пакистана отужинали в Кабуле по приглашению Талибана*

Дипломатов пригласили на прием в Кабуле представители захватившего власть в Афганистане движения «Талибан» (организация запрещена и признана террористической в РФ). В списке гостей был и посол Дмитрий Жирнов.

ТАСС 30 сентября сообщает, что кроме Жирнова в числе приглашенных были дипломаты от Узбекистана Ёдгорхужа Шадманов и Пакистана Мансур Ахмад Хан. Главным от приглашающей стороны был назначенный на должность главы МИДа Афганистана Амир Хан Моттаки. Он поблагодарил всех, кто оказывает стране гуманитарную помощь и заявил о готовности к сотрудничеству.