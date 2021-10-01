Четыре номинации, один мессенджер и целый регион: что нового в этом году в премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»

Предлагая новые номинации, мы смотрели прежде всего, насколько компании этой сферы востребованы у горожан. Например, подавляющее большинство горожан ходит в супермаркеты за продуктами, и наверняка у каждого покупателя есть свои предпочтения. Выдвигая номинантов и голосуя, вы поможете выяснить, кто из ретейлеров работает лучше всех.
Посещение салона красоты или барбершопа — не ежедневное дело, в отличие от супермаркета, но не менее важное. Петербуржцы и петербурженки стремятся хорошо выглядеть, а индустрия красоты в городе представлена достаточно широко — об этом говорит тот факт, что за две недели с момента запуска премии на нее уже выдвинуто 77 заведений. Если хотите, чтобы среди них оказался и ваш любимый салон, обязательно зайдите на страницу премии.
Ну а где каждый из нас бывает чаще, чем в супермаркете? Конечно, в Интернете. У многих из нас сейчас в онлайн переходят практически все сферы жизни: удаленная работа, видеоконференции, электронная почта — и тут же доставка еды (готовой или еще нет), заказ товаров, выбор тура на отдых, «Фонтанка», наконец. В Интернете можно, поменять паспорт, купить квартиру — и взять кредит на эту квартиру. Бизнес не стоит на месте, и оценить, у кого из компаний лучше онлайн-сервис, могут только их непосредственные пользователи, то есть вы.
Кстати, если говорить об Интернете, то с этого года авторизоваться для того, чтобы выдвинуть номинантов, можно не только через социальные сети «ВКонтакте» и Facebook, но и через популярный мессенджер Telegram.
Памятуя о том, что кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает, мы добавили номинацию «Загородный отдых». Она как раз про тех, кто работает, пока остальные отдыхают. Всплеск интереса к загородным отелям, базам отдыха, курортам в 2020–2021 годах, конечно, связан с эпидемией и закрытыми границами. Но зато теперь все знают, где лучше отдыхать, и могут рекомендовать эти компании не только своим друзьям, но и нашим читателям.
Добавив эту номинацию, мы одновременно расширили географию компаний, которые могут претендовать на премию. Если раньше выдвигать можно было только петербургский бизнес, то теперь победители могут находиться и в Ленинградской области.
Кроме того, что в список добавили четыре новые, одну уже хорошо знакомую номинацию — «Бары и рестораны» — мы разделили на две отдельные и не прогадали. Ведь среди читателей «Фонтанки» много любителей хорошо провести время в разных заведениях: кому-то интереснее новые кулинарные достижения шеф-поваров, другим — необычные коктейли и разные сорта пива. Эти номинации отличаются наибольшим разнообразием претендентов на победу: читатели уже назвали больше 100 баров и больше 120 ресторанов. Но наверняка у вас на примете есть еще несколько хороших мест.
Чтобы выдвинуть своих претендентов на победу и в новых, и в уже традиционных номинациях, а это «Банк», «Работодатель», «Служба доставки» и «Вуз», необходимо перейти на страницу премии, авторизоваться и написать название компании в соответствии номинацией. Чем больше голосов будет у компании, тем больше шансов попасть в шорт-лист. Первый этап премии продлится до 18 октября.