«Спартак» сенсационно обыграл в Неаполе бывшего главного тренера «Зенита»

Победой футбольного клуба «Спартак» завершился матч второго тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи», которым руководит бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти. Встреча прошла 30 сентября в Неаполе.
Российская команда выиграла со счётом 3:2. «Спартак» пропустил первым уже на 11-й секунде встречи. Забил Элиф Элмаз. На 30-й минуте защитник «Наполи» Марио Руй получил красную карточку и был удален с поля. Итальянцы остались в меньшинстве. Этим шансом воспользовались красно-белые. На 55-й Квинси Промес сравнял, а на 80-й Михаил Игнатов вывел спартаковцев вперёд. На 83-й судья уравнял составы, удалив защитника москвичей Максимилиано Кофрие. На 90-й минуте Промес забил третий гол в ворота «Наполи». В добавленное время хозяева сумели лишь еще раз отличиться, благодаря точному удару Виктора Осимхена.
Для «Спартака» эта победа стала первой на групповом этапе Лиги Европы. В первом туре команда из Москвы уступила «Легии» 0:1.