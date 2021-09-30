60 тысяч мигрантов с истощенными детьми идут к границе США и Мексики

Министерство иностранных дел Панамы назвало цифру в 60 тысяч мигрантов, которые двигаются к границе США и Мексики. По мнению дипломатического ведомства, миграционный кризис застал Байдена врасплох.

Слова главы панамского МИДа Эрики Муйнес 30 сентября приводит издание Axios. Большинство из 60 тысяч граждане Гаити. Как сказала министр, многие из этих людей истощены, а дети в ужасном состоянии. Она также добавила, что Панама, как транзитная зона для потока мигрантов, предупреждала США о проблеме, «когда должна была».