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60 тысяч мигрантов с истощенными детьми идут к границе США и Мексики

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Министерство иностранных дел Панамы назвало цифру в 60 тысяч мигрантов, которые двигаются к границе США и Мексики. По мнению дипломатического ведомства, миграционный кризис застал Байдена врасплох.

Слова главы панамского МИДа Эрики Муйнес 30 сентября приводит издание Axios. Большинство из 60 тысяч граждане Гаити. Как сказала министр, многие из этих людей истощены, а дети в ужасном состоянии. Она также добавила, что Панама, как транзитная зона для потока мигрантов, предупреждала США о проблеме, «когда должна была».

24 сентября в техасском городе Дель-Рио был ликвидирован импровизированный лагерь мигрантов. С начала года США депортировали больше 13 тысяч гаитян.

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Комментарии (4)

266235117
Как там в Центральной Америке оказалось 20 тысяч россиян?
Эд Хэммет
Странная история. Все диктаторские и тоталитарные режимы исключительно прекрасны, а все либерастические режимы просто ужасны. Но вот ведь закавыка! Почему то беженцы всегда бегут от диктаторов к либерастам. И чем они так привлекательны?
doorbal_
Скоро и в России! 20 миллионов жителей идут в Москву!
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