FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +10
72.66р84.31р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Центробанк напомнил о смене дизайна купюр и предупредил о мошенниках

6
Печать

Никакого обмена бумажных рублей старого образца на новый не будет. Центробанк призвал не поддаваться на рассказы мошенников про денежную реформу.

Пресс-служба Центробанка 30 сентября напомнила, что начиная с 2022 года будут вводиться в оборот рублевые купюры нового образца. Их планируется использовать наравне со старыми. «Никаких обменных пунктов и акций организовано не будет», — добавили в пресс-службе.

Регулятор также отметил, что смена дизайна может стать поводом для мошеннической деятельности. ЦБ призвал граждан никого не пускать в квартиры, если будут рассказывать о денежной реформе и необходимости поменять старые деньги на новые. Особенно важно донести информацию до пожилых людей.

Деньги обновляют, чтобы усилить защиту банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей. В оформлении банкнот используют тематику федеральных округов России.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Киргуду
Эх, какая прибыль будет для продавцов торгового оборудования - все побегут менять детекторы валют. И с разными автоматами с купюроприемниками чехарда будет.
Потому как не везде стоят модели, которые можно перепрошить.
Евгений Литвинец
К гадалке не ходи. Пойдут по бабушкам, что с мошной под подушкой. "А вот сейчас замена будет, а мы с собеса, вам сразу всё поменяем на новые. По телевизору слышали, сколько мошенников, а мы с госслужбы, чтоб надёжно." И ведь кто-то поведётся, хотя историй этим лет 70 с гаком. Вопрос: сколько ещё идиотов считает, что это не есть организованный властями отбор накоплений у малообразованной части населения?
RemyMartin
Десятирублёвок давненько не видел.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний