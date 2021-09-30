Центробанк напомнил о смене дизайна купюр и предупредил о мошенниках

Никакого обмена бумажных рублей старого образца на новый не будет. Центробанк призвал не поддаваться на рассказы мошенников про денежную реформу.

Пресс-служба Центробанка 30 сентября напомнила, что начиная с 2022 года будут вводиться в оборот рублевые купюры нового образца. Их планируется использовать наравне со старыми. «Никаких обменных пунктов и акций организовано не будет», — добавили в пресс-службе.

Регулятор также отметил, что смена дизайна может стать поводом для мошеннической деятельности. ЦБ призвал граждан никого не пускать в квартиры, если будут рассказывать о денежной реформе и необходимости поменять старые деньги на новые. Особенно важно донести информацию до пожилых людей.