«Не думаю, что мне есть за что извиняться». Лукашенко не воспользовался предоставленной CNN возможностью попросить у белорусов прощения

Нарушение прав человека в Белоруссии это вымыслы и фантазии. Президент страны Александр Лукашенко не видит повода извиняться перед населением возглавляемой им страны.

Александру Лукашенко предоставили возможность извиниться во время интервью для телеканала CNN. На предложение он ответил отказом и отметил, что если бы хотел это сделать и было бы за что, то воспользовался бы помощью белорусских СМИ.

Лукашенко также назвал Human Rights Watch и Amnesty International «некими эфемерными правозащитными организациями». Сообщения от них про нарушение прав человека, особенно в тюрьмах, он прокомментировал словами о том, что в Белоруссии с этим не хуже, чем в Америке. «У нас нет ни одной тюрьмы вроде Гуантанамо или тех баз, которые США — ваша страна — создала в Восточной Европе. Что касается наших тюрем, где мы содержим обвиняемых и людей, находящихся под следствием, то они не хуже, чем в Великобритании или США. Я могу гарантировать вам это», — заверил Лукашенко.