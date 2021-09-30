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В России боец ОМОНа получил условный срок за избиение задержанного на рок-фестивале

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Череповецкий городской суд Вологодской области вынес приговор 26-летнему бойцу ОМОНа за избиение задержанного. Об этом 30 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Установлено, что 19 октября потерпевший был задержан во время рок-фестиваля «Время колокольчиков». Его и еще несколько человек посадили в КамАЗ и повезли в отдел. По дороге мужчина решил позвонить жене. Один из бойцов потребовал убрать телефон, но задержанный проигнорировал указание, за что получил удар в глаз.

После этого автомобиль остановился. Задержанных вывели, а потерпевшего оставили внутри и повалили в проход между сиденьями. Боец вместе с сослуживцами (в отношении них уголовное дело выделено в отдельное производство) избил мужчину руками, ногами и специальными резиновыми палками.

Свою вину подсудимый не признал. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к четырем годам лишения свободы условно с лишением на три года права занимать государственные должности.

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Комментарии (3)

Antuan Rokanten
Почему условно? На нары садиста.
yaprotiv
А можно судье так в глаз заехать, потом отбуцкать дубинками и тоже 4 года условно получить?
Nerevar
Ха-ха-ха! Так ему и надо! Пусть отвечает.
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