В тюрьме Эквадора в массовой драке погибли минимум 116 человек. Тела находили в трубопроводах

В тюрьме «Литорал» на западе Эквадора произошли столкновения между заключенными. В результате конфликта скончались минимум 116 человек, пятеро были найдены обезглавленными.
Как сообщает Associated Press 30 сентября, еще 80 осужденных получили ранения. По данным полиции, «кровавая бойня» началась из-за разногласий между бандами «Лос-Лобос» и «Лос-Чонерос», которые связаны с международными наркокартелями и соревнуются за установление своего контроля в исправительном учреждении.
По сведениям собеседников агентства, в драке применяли огнестрельное оружие, ножи и бомбы. Некоторые тела обнаружили в трубопроводах тюрьмы.
Директор тюремной службы Эквадора Боливар Гарсон в ходе интервью местному радио назвал ситуацию «ужасной». По данным BBC, на территорию исправительного учреждения ввели 400 полицейских, а президент Эквадора Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение.
Между тем у ворот тюрьмы собираются родственники заключенных. Для них создали пункты, в которых выдают еду и оказывают психологическую поддержку.
Драка в «Литорале» — не первое массовое столкновение заключенных в истории страны. В феврале 79 отбывающих наказание погибли из-за беспорядков в четырех исправительных учреждениях, в том числе в «Литорале».