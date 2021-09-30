В тюрьме Эквадора в массовой драке погибли минимум 116 человек. Тела находили в трубопроводах

В тюрьме «Литорал» на западе Эквадора произошли столкновения между заключенными. В результате конфликта скончались минимум 116 человек, пятеро были найдены обезглавленными.



Как сообщает Associated Press 30 сентября, еще 80 осужденных получили ранения. По данным полиции, «кровавая бойня» началась из-за разногласий между бандами «Лос-Лобос» и «Лос-Чонерос», которые связаны с международными наркокартелями и соревнуются за установление своего контроля в исправительном учреждении.



По сведениям собеседников агентства, в драке применяли огнестрельное оружие, ножи и бомбы. Некоторые тела обнаружили в трубопроводах тюрьмы.

