В правительстве считают, что рост тарифов ЖКУ в России не превысит 4% в год до 2024-го

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в России не превысит 4% в год в 2022–2024-м. По крайней мере, на это рассчитывают в правительстве.



Соответствующие целевые показатели указаны в материалах к проекту бюджета на три года, который 29 сентября внесли в Госдуму.



«Индексация изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2022–2024 гг. сохранится на уровне, предусмотренном принятым в сентябре 2019 г. прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, и не превысит 4% в среднем по Российской Федерации, что соответствует целевой инфляции», — утверждается в документе.

