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В правительстве считают, что рост тарифов ЖКУ в России не превысит 4% в год до 2024-го

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Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в России не превысит 4% в год в 2022–2024-м. По крайней мере, на это рассчитывают в правительстве.

Соответствующие целевые показатели указаны в материалах к проекту бюджета на три года, который 29 сентября внесли в Госдуму.

«Индексация изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2022–2024 гг. сохранится на уровне, предусмотренном принятым в сентябре 2019 г. прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, и не превысит 4% в среднем по Российской Федерации, что соответствует целевой инфляции», — утверждается в документе.

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Комментарии (4)

aborigenSPB
Следующие выборы только в 2026-м году - так что не надо вешать лапшу! Единая Россия обещала, значит сделает нашу жизнь веселей и дороже.
Dimitry Antonov
Фантазеры-миллионеры, оказывается, могут быть и такие. Если словом фантазеры прикрывать другое - вруны.
Skazochny
короче готовимся к увеличению на 40%
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