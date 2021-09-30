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Петербургские дороги массово «покраснели». Вечер четверга принес много аварий

Вечером четверга, 30 сентября, по дорогам Петербурга почти не проехать. По данным «Яндекса», в городе установились девятибалльные пробки.

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Хуже всего водителям приходится в центре города: «покраснели» Невский, Лиговский, Литейный проспекты, многие набережные. Пробки наблюдаются на внешнем кольце КАД возле Шушар и Мурино, в Пушкине и на Пулковском шоссе.

К семи часам «Яндекс» зафиксировал немало аварий в разных районах города: как в центре, так и на окраинах, преимущественно на юге.

Фото: yandex.ru/maps/
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По прогнозам сервиса, пик дорожной загруженности скоро спадет: к восьми вечера пробки составят шесть баллов, к девяти — четыре, а после почти сойдут на нет.

Фото: yandex.ru/maps/

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