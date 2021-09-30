Хуже всего водителям приходится в центре города: «покраснели» Невский, Лиговский, Литейный проспекты, многие набережные. Пробки наблюдаются на внешнем кольце КАД возле Шушар и Мурино, в Пушкине и на Пулковском шоссе.



К семи часам «Яндекс» зафиксировал немало аварий в разных районах города: как в центре, так и на окраинах, преимущественно на юге.

