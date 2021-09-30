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Житель Флориды поймал аллигатора с помощью мусорного бака и стал новым интернет-героем

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В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлен чернокожий житель Флориды. На ней он ловит аллигатора с помощью мусорного бака. За короткое время ролик посмотрели миллионы людей, а его главный герой стал примером храбрости для интернет-пользователей.

Как сообщило издание USA Today, «охотника» на диких животных зовут Юджин Боззи, ему 26 лет. По словам мужчины, о «зубастом» во дворе ему рассказали дети, но он подумал, что речь идет о детеныше крокодила. Когда он увидел зверя сам, то понял, что должен их защитить.

Тогда Боззи опрокинул пустой мусорный бак и пошел прямо на аллигатора, который находился на лужайке у дома. Когда хвостатый оказался достаточно близко, местный житель опустил крышку и ударил того по голове, после чего зеленый полностью залез в контейнер, мужчина поднял его и закрыл.

Позже в сети появилась полная версия ролика с поимкой аллигатора, где можно видеть, что Боззи отвез контейнер с диким животным к ближайшему водоему, высвободил его и позволил хвостатому скрыться в густой растительности.

Автор: youtube.com/WESH 2 News

Пользователи социальных сетей сравнивали Боззи с натуралистом Стивом Ирвином. Не обошлось и без упоминания распространенного выражения «мужчина из Флориды», которое обычно мелькает в криминальных хрониках, а теперь возникло в положительном контексте.

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