В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлен чернокожий житель Флориды. На ней он ловит аллигатора с помощью мусорного бака. За короткое время ролик посмотрели миллионы людей, а его главный герой стал примером храбрости для интернет-пользователей.
Как сообщило издание USA Today, «охотника» на диких животных зовут Юджин Боззи, ему 26 лет. По словам мужчины, о «зубастом» во дворе ему рассказали дети, но он подумал, что речь идет о детеныше крокодила. Когда он увидел зверя сам, то понял, что должен их защитить.
Тогда Боззи опрокинул пустой мусорный бак и пошел прямо на аллигатора, который находился на лужайке у дома. Когда хвостатый оказался достаточно близко, местный житель опустил крышку и ударил того по голове, после чего зеленый полностью залез в контейнер, мужчина поднял его и закрыл.
This Florida Man has won the internet for the Month of September pic.twitter.com/PB9dIMDkOS— KP (@kerethp) September 29, 2021
Позже в сети появилась полная версия ролика с поимкой аллигатора, где можно видеть, что Боззи отвез контейнер с диким животным к ближайшему водоему, высвободил его и позволил хвостатому скрыться в густой растительности.
Автор: youtube.com/WESH 2 News
Пользователи социальных сетей сравнивали Боззи с натуралистом Стивом Ирвином. Не обошлось и без упоминания распространенного выражения «мужчина из Флориды», которое обычно мелькает в криминальных хрониках, а теперь возникло в положительном контексте.