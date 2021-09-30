В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлен чернокожий житель Флориды. На ней он ловит аллигатора с помощью мусорного бака. За короткое время ролик посмотрели миллионы людей, а его главный герой стал примером храбрости для интернет-пользователей.



Как сообщило издание USA Today, «охотника» на диких животных зовут Юджин Боззи, ему 26 лет. По словам мужчины, о «зубастом» во дворе ему рассказали дети, но он подумал, что речь идет о детеныше крокодила. Когда он увидел зверя сам, то понял, что должен их защитить.

