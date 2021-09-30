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Прибыль «Роскосмоса» упала в 42 раза. Госкорпорация кивает на пандемию

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Чистая прибыль «Роскосмоса» в 2020 году упала в 42 раза по сравнению с 2019-м. Об этом сообщается в годовом отчете госкорпорации, опубликованном 30 сентября.

«Финансовый результат деятельности госкорпорации «Роскосмос» отражен в отчете о финансовых результатах в сумме 2 миллиардов 219,414 миллионов рублей (до налогообложения) и сформирован из прибыли от международной космической деятельности, доходов от участия госкорпорации «Роскосмос» в уставных капиталах акционерных обществ и процентов по депозитным вкладам, выданным займам и остаткам денежных средств на расчетных счетах. Чистая прибыль составляет 292,633 миллиона рублей», — говорится в документе (цитата по РИА Новости).

В 2019-м «Роскосмос» смог заработать 12 млрд 501 млн рублей чистой прибыли. В отчете уточняется, что госкорпорация потеряла более 1 млрд от зарубежных контрактов из-за пандемии коронавируса. Кроме того, незапланированные расходы шли на оплату нерабочих дней, средства индивидуальной защиты и тестирование сотрудников, а также дезинфекцию.

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Комментарии (9)

260818321
Госкорпорация с прибылью меньше, чем зарплата ее директора - клоуна Рогозина! Вот это результат.
263984971
Корпорация с доходом 4 млн. долларов!!!)))))))))))))))))))))))))))
MrPegge
Так Рогозин себе зарплату повысил. Квартиру младшему Рогозину откатил. Все туда и ушло
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