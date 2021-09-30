Прибыль «Роскосмоса» упала в 42 раза. Госкорпорация кивает на пандемию

Чистая прибыль «Роскосмоса» в 2020 году упала в 42 раза по сравнению с 2019-м. Об этом сообщается в годовом отчете госкорпорации, опубликованном 30 сентября.



«Финансовый результат деятельности госкорпорации «Роскосмос» отражен в отчете о финансовых результатах в сумме 2 миллиардов 219,414 миллионов рублей (до налогообложения) и сформирован из прибыли от международной космической деятельности, доходов от участия госкорпорации «Роскосмос» в уставных капиталах акционерных обществ и процентов по депозитным вкладам, выданным займам и остаткам денежных средств на расчетных счетах. Чистая прибыль составляет 292,633 миллиона рублей», — говорится в документе (цитата по РИА Новости).

