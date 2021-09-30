Правительство попросило бизнес поделиться экспортными сверхдоходами

Законопроект об увеличении налогов на предприятия, производящие удобрения, уголь и металлы, внесен в Госдуму РФ в четверг, 30 сентября. Но власти решили пока не наказывать рублем тех, кто платит повышенные дивиденды.



Как передает ТАСС, документ содержит планы по общему увеличению сборов на 179 млрд рублей в 2022 году и примерно по столько же в 2023 и 2024 годах.



В числе мер — установление налога на добычу полезных ископаемых для производителей железной руды в размере 4,8%, жидкой стали — 2,7%.

