Правительство попросило бизнес поделиться экспортными сверхдоходами

Законопроект об увеличении налогов на предприятия, производящие удобрения, уголь и металлы, внесен в Госдуму РФ в четверг, 30 сентября. Но власти решили пока не наказывать рублем тех, кто платит повышенные дивиденды.
Как передает ТАСС, документ содержит планы по общему увеличению сборов на 179 млрд рублей в 2022 году и примерно по столько же в 2023 и 2024 годах.
В числе мер — установление налога на добычу полезных ископаемых для производителей железной руды в размере 4,8%, жидкой стали — 2,7%.
Все эти меры обсуждались неделю назад на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами Торгово-промышленной палаты. Тогда предметом торга были как размер повышения налоговой нагрузки, так и новая инициатива чиновников: дополнительный налог на компании, которые платят много дивидендов акционерам, но мало вкладывают в развитие. В конце концов введение этой меры было решено отложить для более вдумчивого обсуждения.
Тем не менее общий тренд по повышению налоговой нагрузки на крупный бизнес обозначил президент Владимир Путин еще летом, когда объявил о грядущем повышении НДПИ для металлургического сектора. Общая логика в том, чтобы заменить им действующие пока экспортные пошлины. Вместе с тем, на волне риторики о необходимости делиться с государством сверхдоходами, которые российские промышленники получают от аномально высоких мировых цен, только в течение этого года НДПИ для металлургов вырос более чем втрое.