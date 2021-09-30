Ограбивший петербурженку мужчина прятался в Венгрии. В Россию он вернется под конвоем

В Россию из Венгрии экстрадирован Сергей Путилов, обвиняемый в крупной краже денег. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



По версии следствия, в период с ноября 2019 по январь 2020 года Путилов украл из квартиры своей знакомой в Петербурге личные сбережения на сумму 5 тысяч долларов США (около 360 тысяч рублей). От закона мужчина скрывался за границей, его объявили в международный розыск.



Задержали предполагаемого преступника в сентябре 2021 года на территории Венгрии. Власти страны приняли решение о его выдаче. Путилова экстрадируют из Будапешта в Москву 30 сентября в сопровождении спецконвоя.

