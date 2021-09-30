Добыча «Газпрома» поставила 13-летний рекорд

«Газпром» за сентябрь 2021-го добыл 40,8 млрд кубометров газа. Как пишет 30 сентября «Интерфакс», это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Это лучший показатель за последние 13 лет, уточняет агентство. Больше удалось добыть только в 2008-м — 42,48 млрд кубометров. Всего за девять месяцев 2021-го добыча выросла на 17%, до 378 млрд кубометров. Это на 55 млрд больше, чем в прошлом году.



Ранее глава финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников говорил, что компания рассчитывает закончить год с цифрой в 550 млрд кубометров добытого газа — и это будет максимум за 10 лет.

