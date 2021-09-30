Петербуржец потребовал за смерть матери в больнице 3 млн рублей. Суд снизил сумму вдвое, но медучреждение с решением не согласно

Пациентку Городской больницы № 26 прооперировали 11 февраля 2019 года, по результатам гистологического исследования злокачественных образований не выявили. Через 4 месяца, в июле, ее госпитализировали в другую больницу — Новомосковскую клиническую, через пять дней выписали. А через две недели снова госпитализировали, чтобы прооперировать в экстренном порядке, сообщают в пресс-службе судов. Из хирургического отделения Новомосковской клинической больницы ее выписали 25 июля с диагнозом «злокачественное образование».

В РНЦРХТ им. А. М. Гранова пересмотрели материл, полученный в Городской больнице № 26, и выдали заключение о выявлении в нем рака. 19 августа мать Руслана Калиты умерла.



Как рассказали «Фонтанке» в юридической службе ГБ № 26, больница не согласна с решением суда и подала апелляционную жалобу. Возражение основывается на том, что нельзя возлагать вину за гибель женщины на ГБ № 26, потому что после лечения в ней она обращалась за медицинской помощью и в другие медицинские учреждения: «В доказательствах, представленных в суде, есть большие пробелы: не хватает медицинских документов из других медучреждений, не установлена причинно-следственная связь между действиями сотрудников Городской больницы № 26 и гибелью женщины». А поскольку в больнице считают, что в суде не учли фактические обстоятельства спорного случая, с решением Московского суда здесь не согласны.



Суд удовлетворил иск частично. Руслан Калита просил о взыскании компенсации морального вреда в сумме 3 000 000 руб., материального ущерба в сумме 107 875 руб., расходов по оплате экспертизы в сумме 67 700 руб., расходов по оплате услуг представителя в сумме 200 000 руб.

