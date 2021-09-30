В СК заметили злоумышленников в Интернете и создают в Петербурге и Москве кафедры по киберпреступлениям

На базе петербургской и московской академий Следственного комитета РФ будут созданы «Кафедры информационных технологий и организации расследований киберпреступлений». Соответствующее поручение 30 сентября дал глава СК Александр Бастрыкин.
«Современные технологии не только сделали нашу жизнь комфортнее, но вместе с тем стали благоприятным полем для неправомерных действий. <...> Если для законопослушных граждан цифровизация — хороший инструмент для саморазвития, то злоумышленники используют научно-технический прогресс в целях личного незаконного заработка. И их жертвами становятся простые граждане, в том числе дети и пенсионеры», — говорится в сообщении СК.
В ведомстве уточнили, что обе академии уже начали набирать преподавателей и обновлять образовательные программы. В Петербурге для реализации проекта будут сотрудничать с Университетом ИТМО, Университетом телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Политехническим университетом Петра Великого и некоторыми другими организациями.