В заливе Сиваш на севере Крыма массово погибли птицы. Причина пока неизвестна, сообщает 30 сентября «Крыминформ» со ссылкой на сотрудника Крымского федерального университета Григория Прокопова.



«Вчера мы выезжали на место. По численности погибших больше всего черношейной поганки, её практически 100% легло, потом идут пеганки и морской голубок. Одиночные особи чомги попадаются», — рассказал специалист.



На кадрах с места событий видно, что берег буквально усыпан птичьими телами. Там нашли 5 — 7 тысяч особей черношейной поганки, 250 — 300 тушек морского голубка и меньше 50 — пеганки.

