Помогите спасти зрение годовалой Злате

Злата Казачкова, 1 год.
Монокулярная ретинобластома (OS), группа В-СБ, стадия T3N0M0.
Спасёт комплексное лечение. Стоимость 3 734 720 руб. Не хватает 696 466 руб.
Ретинобластома — страшное и коварное заболевание, потому что практически всегда бьёт исключительно по детям. У Златы первые признаки проявились уже в 10 месяцев — родители заметили странное свечение в глазу. После этого события стали развиваться стремительно: приём у офтальмолога, направление в Морозовскую больницу, а оттуда — в НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца. Медики поставили диагноз — ретинобластома левого глаза.
Злате назначили общую химиотерапию, чтобы уничтожить очаг заболевания. Но такое лечение действует не избирательно и сильно влияет на весь организм. Девочка очень тяжело перенесла первый курс. Стало понятно, что второго она может не выдержать. Но в тот момент других вариантов лечения в России Злате не предложили. Более того, прогнозы врачей были туманными, никто не исключал, что глаз придётся удалить полностью.
Тогда родителям посоветовали обратиться в швейцарскую клинику к профессору Франсису Мунье, признанному во всем мире специалисту в лечении ретинобластомы. Он использует другие методики лечения, которые воздействуют строго избирательно только на очаги болезни. После двух курсов интраартериальной химиотерапии и четырёх курсов термотерапии опухоль закальцинировалась и стала неактивной.
Сейчас жизни Златы ничего не угрожает, глаз, а вместе с ним и зрение удалось сохранить. Но лечение ещё не закончено. Ретинобластома очень опасна рецидивами, поэтому жизненно важно довести лечение до конца. А для этого нужно провести второй этап лечения. И на него у семьи уже нет средств — сумма гигантская.
Благотворительный фонд «Алёша» помогает родным Златы в сборе средств. На данный момент собрано уже более 80% от необходимых почти 3,8 млн рублей. Осталось собрать около 700 тысяч. Семья Златы очень надеется на помощь неравнодушных людей.
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