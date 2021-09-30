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Помогите спасти зрение годовалой Злате

У маленькой Златы рак сетчатки левого глаза. Малышка уже прошла долгий путь, чтобы победить болезнь. Лечение дало результаты — зрение стало постепенно восстанавливаться. Но заболевание коварно, и, чтобы избежать рецидивов, девочке необходимо пройти ещё один этап лечения, который стоит огромных денег.

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Злата Казачкова, 1 год.

Монокулярная ретинобластома (OS), группа В-СБ, стадия T3N0M0.

Спасёт комплексное лечение. Стоимость 3 734 720 руб. Не хватает 696 466 руб.

Ретинобластома — страшное и коварное заболевание, потому что практически всегда бьёт исключительно по детям. У Златы первые признаки проявились уже в 10 месяцев — родители заметили странное свечение в глазу. После этого события стали развиваться стремительно: приём у офтальмолога, направление в Морозовскую больницу, а оттуда — в НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца. Медики поставили диагноз — ретинобластома левого глаза.

Злате назначили общую химиотерапию, чтобы уничтожить очаг заболевания. Но такое лечение действует не избирательно и сильно влияет на весь организм. Девочка очень тяжело перенесла первый курс. Стало понятно, что второго она может не выдержать. Но в тот момент других вариантов лечения в России Злате не предложили. Более того, прогнозы врачей были туманными, никто не исключал, что глаз придётся удалить полностью.

Тогда родителям посоветовали обратиться в швейцарскую клинику к профессору Франсису Мунье, признанному во всем мире специалисту в лечении ретинобластомы. Он использует другие методики лечения, которые воздействуют строго избирательно только на очаги болезни. После двух курсов интраартериальной химиотерапии и четырёх курсов термотерапии опухоль закальцинировалась и стала неактивной.

Сейчас жизни Златы ничего не угрожает, глаз, а вместе с ним и зрение удалось сохранить. Но лечение ещё не закончено. Ретинобластома очень опасна рецидивами, поэтому жизненно важно довести лечение до конца. А для этого нужно провести второй этап лечения. И на него у семьи уже нет средств — сумма гигантская.

Благотворительный фонд «Алёша» помогает родным Златы в сборе средств. На данный момент собрано уже более 80% от необходимых почти 3,8 млн рублей. Осталось собрать около 700 тысяч. Семья Златы очень надеется на помощь неравнодушных людей.

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Комментарии (1)

iphonedimona
Деньги? А вот они, на госзакупках Беглова.
= №0172200007021000012 оказание услуг по организации =

Это лекарства для восьми таких девочек или для тридцати мальчиков, таких, как был недавно на "фонтанке". Лекарства, которые не дойдут до детей. И лишил их этого - Беглов и его группировка.
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