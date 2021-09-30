Помогите спасти зрение годовалой Злате

Ретинобластома — страшное и коварное заболевание, потому что практически всегда бьёт исключительно по детям. У Златы первые признаки проявились уже в 10 месяцев — родители заметили странное свечение в глазу. После этого события стали развиваться стремительно: приём у офтальмолога, направление в Морозовскую больницу, а оттуда — в НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца. Медики поставили диагноз — ретинобластома левого глаза.

Злате назначили общую химиотерапию, чтобы уничтожить очаг заболевания. Но такое лечение действует не избирательно и сильно влияет на весь организм. Девочка очень тяжело перенесла первый курс. Стало понятно, что второго она может не выдержать. Но в тот момент других вариантов лечения в России Злате не предложили. Более того, прогнозы врачей были туманными, никто не исключал, что глаз придётся удалить полностью.

Тогда родителям посоветовали обратиться в швейцарскую клинику к профессору Франсису Мунье, признанному во всем мире специалисту в лечении ретинобластомы. Он использует другие методики лечения, которые воздействуют строго избирательно только на очаги болезни. После двух курсов интраартериальной химиотерапии и четырёх курсов термотерапии опухоль закальцинировалась и стала неактивной.

Сейчас жизни Златы ничего не угрожает, глаз, а вместе с ним и зрение удалось сохранить. Но лечение ещё не закончено. Ретинобластома очень опасна рецидивами, поэтому жизненно важно довести лечение до конца. А для этого нужно провести второй этап лечения. И на него у семьи уже нет средств — сумма гигантская.