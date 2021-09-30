Пара потто, пройдя карантин в ветеринарном корпусе, уже переехала в Ночной мир Дома приматов, сообщает 30 сентября пресс-служба зоопарка. В дикой природе эти лори обитают в кронах деревьев, на землю почти не спускаются. Днём спят в густой листве или в дупле, свернувшись в клубок. В зоопарке парочке создали специальную обстановку, чтобы сделать их жизнь максимально комфортной. В вольере разместили натуральные и искусственные деревья, стволы бамбука, лианы, специальные домики, где пугливые потто могут прятаться. Днём работает специальное освещение красного спектра. Животные считают, что на дворе ночь, и бодрствуют. А вечером включаются лампы дневного света, и лори ложатся спать.

Потто — приматы из семейства лориевые — впервые появились в Московском зоопарке. Про них сняли видеоролик в красных тонах. Объяснение простое: потто ведут ночной образ жизни. Как будто заторможенные движения героев добавляют драматизма.

Эти зверьки очень осторожны, внимательны и медлительны, движения их бесшумны. Они могут надолго замирать в одной позе, пока не почувствуют себя в безопасности. За деревья держатся мёртвой хваткой. Такие суперспособности им обеспечивает уникальное строение кровеносных сосудов и конечностей.



«Несмотря на то, что в природе потто предпочитают одиночный образ жизни и формируют пару только на период размножения, эти животные поступили к нам как уже сформированная пара и содержатся вместе в одном вольере. Будем надеяться, что когда-то у них появится потомство, и мы таким образом внесем свой вклад в сохранение популяции редких животных», — рассказывает генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.



Питаются потто разнообразно, в их рационе и птицы, и мелкие млекопитающие, и орехи, и листья. В зоопарке их кормят насекомыми, корнеплодами, влажными овощами и несладкими фруктами.

