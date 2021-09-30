В Сочи задержали лихача из Петербурга, который, будучи пьяным, нарушил правила дорожного движения и обстрелял чужую машину. Вдобавок он лишен водительских прав, сообщает 30 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.



По соцсетям разлетелось видео, на котором внедорожник петербуржца угрожающе мчится по дороге, а потом перекрывает проезд другой машине. Затем водитель дважды стреляет из окна в сторону заблокированного соседа по трассе.

