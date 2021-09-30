В Сочи задержали лихача из Петербурга, который, будучи пьяным, нарушил правила дорожного движения и обстрелял чужую машину. Вдобавок он лишен водительских прав, сообщает 30 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.
По соцсетям разлетелось видео, на котором внедорожник петербуржца угрожающе мчится по дороге, а потом перекрывает проезд другой машине. Затем водитель дважды стреляет из окна в сторону заблокированного соседа по трассе.
Полиция установила, что мужчина вооружился аэрозольным пистолетом, который можно купить без лицензии. Оружие изъяли и проводят проверку по факту его использования.
В отношении нарушителя составили протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ — за отказ пройти медосвидетельствование. Теперь ему может грозить административный арест от 10 до 15 суток или штраф в 30 тысяч рублей. Внедорожник увезли на специальную стоянку.