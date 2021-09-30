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Пьяный петербуржец без прав со стрельбой проехался на внедорожнике по Сочи. Полиция удальства не оценила

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В Сочи задержали лихача из Петербурга, который, будучи пьяным, нарушил правила дорожного движения и обстрелял чужую машину. Вдобавок он лишен водительских прав, сообщает 30 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По соцсетям разлетелось видео, на котором внедорожник петербуржца угрожающе мчится по дороге, а потом перекрывает проезд другой машине. Затем водитель дважды стреляет из окна в сторону заблокированного соседа по трассе.

Полиция установила, что мужчина вооружился аэрозольным пистолетом, который можно купить без лицензии. Оружие изъяли и проводят проверку по факту его использования.

В отношении нарушителя составили протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ — за отказ пройти медосвидетельствование. Теперь ему может грозить административный арест от 10 до 15 суток или штраф в 30 тысяч рублей. Внедорожник увезли на специальную стоянку.

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Комментарии (4)

Владислав М
Т.е. хулиганство с использованием средства повышенной опасности и стрельба на поражение - это всего лишь штраф?
Видимо это очень богатый и влиятельный человек, раз правоохранительные органы к нему так лояльны.
ShkVAl
Таран-оружие героев.
Марат Капранов
ну и аэрозольный пистолет не представляет никакой угрозы для сидящего в машине водителя. Это все равно что в форточку пёрнуть. Хотя конечно таких людей нужно в психушку закрывать принудительно.
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