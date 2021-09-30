Очевидцы: Петербурженка с грудным ребёнком протаранила дом. ДТП попало на видео

«При мне было. Женщина с грудным ребёнком и мамой. Слава богу, все живы», — рассказывает в комментариях Екатерина. По её словам, автомобилистка сама не поняла, как всё произошло. «Я могу предположить, что испугалась, что не разъедется с джипом [ехавшим] навстречу, и решила запрыгнуть на поребрик, чтобы он точно проехал. На видео видно, что её «полёт» начался практически с места. И потом, запрыгнув на бордюр, опять же, по моему предположению, растерялась, попутав педали, и вместо того, чтобы по тормозам, газ в пол. <...> Думаю, опыта мало было, машина совсем новая. Все живы, целы, кроме БМВ, припаркованной в начале. Но с ними они всё решили, когда муж приехал», — пишет очевидица.

