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Очевидцы: Петербурженка с грудным ребёнком протаранила дом. ДТП попало на видео

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Таран дома на Выборгской стороне зафиксировала камера наблюдения.

Как сообщают очевидцы 30 сентября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», вчера женщина на «Шкоде» перепутала педали и врезалась в дом на Лисичанской улице, что около Чёрной речки.

Фото: Екатерина / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: Екатерина / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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«При мне было. Женщина с грудным ребёнком и мамой. Слава богу, все живы», — рассказывает в комментариях Екатерина. По её словам, автомобилистка сама не поняла, как всё произошло. «Я могу предположить, что испугалась, что не разъедется с джипом [ехавшим] навстречу, и решила запрыгнуть на поребрик, чтобы он точно проехал. На видео видно, что её «полёт» начался практически с места. И потом, запрыгнув на бордюр, опять же, по моему предположению, растерялась, попутав педали, и вместо того, чтобы по тормозам, газ в пол. <...> Думаю, опыта мало было, машина совсем новая. Все живы, целы, кроме БМВ, припаркованной в начале. Но с ними они всё решили, когда муж приехал», — пишет очевидица.

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Комментарии (4)

hal9000
волноваться и спешить не надо..если чувствуешь что есть волнение и рассеянность лучше посидеть в кабине..успокоиться а потом заводить..ошибки от спешки на авто дорого обходятся...я сам путал педали один раз...это очень глупо на самом деле..и мне стыдно если честно..такая детская ошибка...эт именно от спешки происходит и чрезмерного возбуждения...ну не сексуального а просто..
Виталий Кувшинов
Одним словом - автомобилистка
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