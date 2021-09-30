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Обыски у родственников журналиста Доброхотова проходят по делу о незаконном пересечении границы

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Полиция пришла с обысками к родственникам основателя The Insider (признан СМИ-иноагентом в РФ) Романа Доброхотова в рамках дела о незаконном пересечении границы. Об этом сам журналист 30 сентября написал в Twitter.

Он уточнил, что «снова изымают все телефоны и компы», а родственников собираются везти на допрос. В начале сентября сообщалось о том, что Доброхотов якобы пересек границу с Украиной, хотя загранпаспорт у него был изъят после возбуждения уголовного дела о клевете.

Как писала «Фонтанка» ранее, к родителям и жене с детьми журналиста пришли ранним утром 30 сентября с обысками.

В июле у Романа Доброхотова прошел обыск по делу о клевете, по которому он официально проходит свидетелем. Были изъяты несколько мобильных телефонов, ноутбук, планшеты и загранпаспорт. 23 июля The Insider был включен в реестр СМИ-иноагентов. Издание выпустило несколько расследований о возможных отравителях Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы и Дмитрия Быкова.

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Комментарии (3)

ahma
Член семьи́ изме́нника Ро́дины (сокр. ЧСИР, произносится «чесеи́р»,[1] также член семьи врага народа, в ряде законодательных актов также члены семей изменников Родине) — формулировка ст. 58-1в УК РСФСР 1926 года, Закона СССР «О членах семьи изменников Родины» от 30 марта 1935 года и ряда иных советских нормативных актов. (c)
kоt-obormot
«Сын за отца не отвечает» — слова Сталина на совещании передовых комбайнеров (1 декабря 1935 г.) в ответ на выступление участника совещания А. Г. Тильба, который сказал: «Хоть я и сын кулака, но я буду честно бороться за дело рабочих и крестьян».©
jokir
Походу быть свидетелем стало хуже чем обвиняемым 🤣
Обыски, изъятия, допросы👎
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