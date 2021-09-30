Обыски у родственников журналиста Доброхотова проходят по делу о незаконном пересечении границы

Полиция пришла с обысками к родственникам основателя The Insider (признан СМИ-иноагентом в РФ) Романа Доброхотова в рамках дела о незаконном пересечении границы. Об этом сам журналист 30 сентября написал в Twitter.



Он уточнил, что «снова изымают все телефоны и компы», а родственников собираются везти на допрос. В начале сентября сообщалось о том, что Доброхотов якобы пересек границу с Украиной, хотя загранпаспорт у него был изъят после возбуждения уголовного дела о клевете.



Как писала «Фонтанка» ранее, к родителям и жене с детьми журналиста пришли ранним утром 30 сентября с обысками.