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Автомобили, окна и прохожего обстреляли ночью в Металлострое. Очевидцы дали наводку

Юноша пострадал при ночной стрельбе в Металлострое

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Полиция ищет ночного стрелка, обеспечившего недоброе утро припарковавшим автомобили на Полевой улице в Металлострое. Ещё больше не повезло прохожему, которого хулиган выбрал в качестве одной из мишеней.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 сентября, в полночь дежурному службы «112» поступил звонок с требованием срочно прислать полицию. Звонивший заявил, что на Полевой улице стрельба, вооружённый человек, вероятнее всего, засел в 18-этажном доме № 9. Наряд патрульно-постовой службы оказался на месте практически молниеносно, но улица встретила тишиной.

Стрелка не было, зато остались последствия его развлечений. Досталось трём машинам: Isuzu, Hyundai Solaris и Kia Rio. В пятиэтажке, расположенной наискосок от дома № 9, было разбито окно квартиры. Кроме того, пострадал прохожий — 18-летний колпинец с ранением голени после медицинской помощи приходить в себя отправлен домой.

По предварительной информации, неизвестный стрелял из пневматического оружия. Его ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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