Автомобили, окна и прохожего обстреляли ночью в Металлострое. Очевидцы дали наводку

Полиция ищет ночного стрелка, обеспечившего недоброе утро припарковавшим автомобили на Полевой улице в Металлострое. Ещё больше не повезло прохожему, которого хулиган выбрал в качестве одной из мишеней.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 сентября, в полночь дежурному службы «112» поступил звонок с требованием срочно прислать полицию. Звонивший заявил, что на Полевой улице стрельба, вооружённый человек, вероятнее всего, засел в 18-этажном доме № 9 . Наряд патрульно-постовой службы оказался на месте практически молниеносно, но улица встретила тишиной.

