В Кремле заявили, что запрет изображений нацистов не должен касаться произведений культуры

Кремль высказал свою позицию относительно положений закона о запрете изображения нацистских преступников. По мнению экспертов, он не должен касаться культурных, образовательных, научно-просветительских и контрпропагандистских произведений.



Вопрос был затронут на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению, которое состоялось под председательством помощника президента Владимира Мединского. Информация об этом 29 сентября появилась на сайте главы государства.

В ходе беседы экспертов речь шла о применении норм Федерального закона от 1 июля 2021 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»».