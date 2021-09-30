FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +11
72.76р84.88р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Кремле заявили, что запрет изображений нацистов не должен касаться произведений культуры

1
Печать

Кремль высказал свою позицию относительно положений закона о запрете изображения нацистских преступников. По мнению экспертов, он не должен касаться культурных, образовательных, научно-просветительских и контрпропагандистских произведений.

Вопрос был затронут на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению, которое состоялось под председательством помощника президента Владимира Мединского. Информация об этом 29 сентября появилась на сайте главы государства.

В ходе беседы экспертов речь шла о применении норм Федерального закона от 1 июля 2021 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»».

«Его нормы не должны распространяться на произведения, созданные в научно-просветительских, культурных, контрпропагандистских и образовательных целях», — гласит сообщение.

Минюсту России совместно с Генпрокуратурой России, а также МВД России и Следственному комитету России с участием РИО, РВИО и Российского книжного союза предложили выработать рекомендации по применению норм федерального закона № 280-ФЗ и довести их до отраслевого сообщества.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Свободу Лёхе!
Ну, господа, ну как без мата тут?! С горшками Детскими у нас уже нормально?! Всё, Господи, я понял.., там есть Омбудсмен-ша детская.., мат.., два мата мне нужно, чтобы себя поймать.., -это реально - непередаваемо.. 911 - выезжайте в Кремль! ) Там- Беда..)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний