Минюст исключил ФБК* из реестра иноагентов в связи с его ликвидацией

Фонд борьбы с коррупцией* исключили из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента, в связи с ликвидацией этого юрлица. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Минюста.



«На основании документов, содержащих информацию о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией»* и некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан»*, Минюстом России принято решение об исключении сведений об указанных организациях из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.