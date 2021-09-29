Минюст исключил ФБК* из реестра иноагентов в связи с его ликвидацией

Фонд борьбы с коррупцией* исключили из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента, в связи с ликвидацией этого юрлица. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба Минюста.
«На основании документов, содержащих информацию о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией»* и некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан»*, Минюстом России принято решение об исключении сведений об указанных организациях из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — говорится в сообщении.
Минюст РФ в начале августа по решению Мосгорсуда включил Фонд борьбы с коррупцией* и Штабы Навального* в перечень запрещенных организаций. В сентябре ФБК* официально ликвидирована по решению суда.
Как отметили в Минюсте, это исключительно техническая процедура.
*Запрещенные в России экстремистские организации