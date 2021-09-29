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Отсель мы погрозили шведам. «Зенит» уничтожил «Мальмё» на «Газпром Арене»

После достойного поражения от «Челси», на групповом этапе Лиги чемпионов команда Сергея Семака принимала гостей из «Мальмё». Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о разгроме шведов со счетом 4:0.

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Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
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В первом туре группового этапа «Зенит» проиграл «Челси» в Лондоне с минимальным счетом, «Мальмё» в Турине «Ювентусу» — с разгромным (3:0). Сейчас уже можно с уверенностью отмечать: к сентябрю Сергей Семак окончательно утвердился с игровой схемой и с набором исполнителей, хотя и продолжает ее «докручивать». Опять тренерский штаб петербургского клуба выбрал схему 3–4–3: Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос в центре (Деян Ловрен все так же в списках не значится); Дуглас Сантос и Алексей Сутормин по флангам; Вендел с Далером Кузяевым в опорной зоне; Малком, Артем Дзюба, Клаудиньо в атаке. В воротах окончательно прописался Станислав Крицюк, который, простите за спойлер, проведет свой первый «сухой» матч за «Зенит».

Перед матчем фанаты на Вираже подготовили роскошный перформанс, посвященный одновременно блокаде и дню рождения Дмитрия Шостаковича, страстного любителя футбола (25 сентября великому композитору, автору цитаты «стадион в Советском Союзе — единственное место, где можно кричать не только за, но и против», исполнилось бы 115 лет). На баннере со спиной Дмитрия Дмитриевича был изображен Исаакиевский собор, фашистские бомбардировщики и строки из песни «Оркестр» группы «Сплин»: «Над домом развевался флаг, и в небе появился враг — и ну давай кружить над городом; мой город сохранил лицо, прорвал блокадное кольцо — и вновь зовет к себе оркестр». Довершал акцию поддержки команды живой оркестр, расположившийся на Вираже, который исполнил, собственно, композицию «Оркестр» Александра Васильева.

«Зенит» начал без раскачки. Уже на 3-й минуте опасно бил Дзюба, петербургский клуб настолько активно использовал высокий прессинг, что вратарь гостей Юхан Далин начал тянуть время спустя 300 секунд после стартового свистка. На 9-й минуте Малком пробил в защитника «Мальмё», подобрал отскок, покатил налево Сантосу, который сделал передачу Клаудиньо — 1:0. На выходе получился настоящий бразильский гол. Забегая вперед скажем, что гол 11 номера «Зенита» стал победным, и в этом примета нынешнего этапа развития команды Семака. С Виража раздалась яростная «Катюша», которую сменил традиционный заряд «Оп, давай-давай, доминируй-унижай». Надо сказать, команда услышала фанатов.

Несмотря на то, что после забитого гола «Зенит» отдал инициативу гостям, на стадионе царило ощущение спокойствия. Казалось, что петербургский клуб в кои-то веки в Лиге чемпионов играет с позиции силы и контролирует происходящее. Подтверждением стало начало второго тайма: на 49-й минуте после розыгрыша углового мяча подхватил Ракицкий, который остро навесил в штрафную Далина; выше всех выпрыгнул Кузяев и сделал счет 2:0.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
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Буквально через минуту выход «Зенита» в контратаку прервал игрок рукой боснийский швед Анел Ахмедходжич. Греческий арбитр Тасос Сидиропулос показал было желтую, но после консультации с системой ВАР был безжалостен: красная карточка и удаление. Запахло кровью. С Виража понеслась разудалая «Калинка-малинка». Несколько раз опасно головой бил Дзюба, Сутормин после интересного прохода пожадничал и решил пробить сам. Шведы гнулись.

На 75-й минуте Александр Ерохин и Азмун заменили Клаудиньо и Кузяева. Уже через 5 минут Сутормин таки забил: дальним ударом под штангу с нерабочей левой ноги. Это первый гол Алексея в Лиге чемпионов и четвертый в сезоне (до того трижды универсал отличался с пенальти). Тройная замена на 83-й минуте, по сути, подводила черту в матче: Андрей Мостовой, Данил Круговой и Кирилл Кравцов вышли вместо Артема Дзюбы, Сутормина и Сантоса.

К основному времени матча грек добавил 4 минуты, часть нетерпеливых болельщиков «Зенита» уже потянулась к метро и на парковку. На последних секундах удар Азмуна отбил Далин, а на добивании первым успел Вендел, который поставил точку в матче.

После матча главный тренер шведов Йон-Даль Томассон, который 13 лет назад играл против нынешнего тренера «Зенита» Анатолия Тимощука за «Вильяреал» в Кубке УЕФА, выбрал понятную линию оправданий: «Я всегда разочарован, когда мы проигрываем. Мог быть хороший результат, но мы играли против команды с совершенно другим бюджетом. Это тяжело, особенно, когда играешь в меньшинстве. Не все упирается в деньги, но мы потратили на трансферы один миллион. Это бросается в глаза».

Семак был предельно корректен: «Хорошо начали первый тайм. Минуты с 15-й игра выровнялась, шла на встречных курсах. Потом забили еще. А после удаления стало играть значительно легче. Результат нас устраивает. Поздравляем болельщиков с победой. В следующих играх нам будет гораздо сложнее. Первый тайм мог закончиться с другим результатом. Игра стала спокойной только после второго мяча и удаления».

Сухие итоги матча: «Зенит» одержал крупнейшую победу в истории своих выступлений в главном клубном турнире Европы. В протоколе отмечаем кольцевую композицию: первый и последний голы забили бразильцы; второй и третий — собственные воспитанники.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

Шостакович же...
А2020
Прошу прощения Фёдор, но Дмитрий ШостАкович .
mail610
Странно, что у журналиста Погорелова флаг развивается, а у болел - развевается.
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