Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В первом туре группового этапа «Зенит» проиграл «Челси» в Лондоне с минимальным счетом, «Мальмё» в Турине «Ювентусу» — с разгромным (3:0). Сейчас уже можно с уверенностью отмечать: к сентябрю Сергей Семак окончательно утвердился с игровой схемой и с набором исполнителей, хотя и продолжает ее «докручивать». Опять тренерский штаб петербургского клуба выбрал схему 3–4–3: Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос в центре (Деян Ловрен все так же в списках не значится); Дуглас Сантос и Алексей Сутормин по флангам; Вендел с Далером Кузяевым в опорной зоне; Малком, Артем Дзюба, Клаудиньо в атаке. В воротах окончательно прописался Станислав Крицюк, который, простите за спойлер, проведет свой первый «сухой» матч за «Зенит».



Перед матчем фанаты на Вираже подготовили роскошный перформанс, посвященный одновременно блокаде и дню рождения Дмитрия Шостаковича, страстного любителя футбола (25 сентября великому композитору, автору цитаты «стадион в Советском Союзе — единственное место, где можно кричать не только за, но и против», исполнилось бы 115 лет). На баннере со спиной Дмитрия Дмитриевича был изображен Исаакиевский собор, фашистские бомбардировщики и строки из песни «Оркестр» группы «Сплин»: «Над домом развевался флаг, и в небе появился враг — и ну давай кружить над городом; мой город сохранил лицо, прорвал блокадное кольцо — и вновь зовет к себе оркестр». Довершал акцию поддержки команды живой оркестр, расположившийся на Вираже, который исполнил, собственно, композицию «Оркестр» Александра Васильева.

«Зенит» начал без раскачки. Уже на 3-й минуте опасно бил Дзюба, петербургский клуб настолько активно использовал высокий прессинг, что вратарь гостей Юхан Далин начал тянуть время спустя 300 секунд после стартового свистка. На 9-й минуте Малком пробил в защитника «Мальмё», подобрал отскок, покатил налево Сантосу, который сделал передачу Клаудиньо — 1:0. На выходе получился настоящий бразильский гол. Забегая вперед скажем, что гол 11 номера «Зенита» стал победным, и в этом примета нынешнего этапа развития команды Семака. С Виража раздалась яростная «Катюша», которую сменил традиционный заряд «Оп, давай-давай, доминируй-унижай». Надо сказать, команда услышала фанатов.



Несмотря на то, что после забитого гола «Зенит» отдал инициативу гостям, на стадионе царило ощущение спокойствия. Казалось, что петербургский клуб в кои-то веки в Лиге чемпионов играет с позиции силы и контролирует происходящее. Подтверждением стало начало второго тайма: на 49-й минуте после розыгрыша углового мяча подхватил Ракицкий, который остро навесил в штрафную Далина; выше всех выпрыгнул Кузяев и сделал счет 2:0.



Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Буквально через минуту выход «Зенита» в контратаку прервал игрок рукой боснийский швед Анел Ахмедходжич. Греческий арбитр Тасос Сидиропулос показал было желтую, но после консультации с системой ВАР был безжалостен: красная карточка и удаление. Запахло кровью. С Виража понеслась разудалая «Калинка-малинка». Несколько раз опасно головой бил Дзюба, Сутормин после интересного прохода пожадничал и решил пробить сам. Шведы гнулись.

На 75-й минуте Александр Ерохин и Азмун заменили Клаудиньо и Кузяева. Уже через 5 минут Сутормин таки забил: дальним ударом под штангу с нерабочей левой ноги. Это первый гол Алексея в Лиге чемпионов и четвертый в сезоне (до того трижды универсал отличался с пенальти). Тройная замена на 83-й минуте, по сути, подводила черту в матче: Андрей Мостовой, Данил Круговой и Кирилл Кравцов вышли вместо Артема Дзюбы, Сутормина и Сантоса.



К основному времени матча грек добавил 4 минуты, часть нетерпеливых болельщиков «Зенита» уже потянулась к метро и на парковку. На последних секундах удар Азмуна отбил Далин, а на добивании первым успел Вендел, который поставил точку в матче.

После матча главный тренер шведов Йон-Даль Томассон, который 13 лет назад играл против нынешнего тренера «Зенита» Анатолия Тимощука за «Вильяреал» в Кубке УЕФА, выбрал понятную линию оправданий: «Я всегда разочарован, когда мы проигрываем. Мог быть хороший результат, но мы играли против команды с совершенно другим бюджетом. Это тяжело, особенно, когда играешь в меньшинстве. Не все упирается в деньги, но мы потратили на трансферы один миллион. Это бросается в глаза».

Семак был предельно корректен: «Хорошо начали первый тайм. Минуты с 15-й игра выровнялась, шла на встречных курсах. Потом забили еще. А после удаления стало играть значительно легче. Результат нас устраивает. Поздравляем болельщиков с победой. В следующих играх нам будет гораздо сложнее. Первый тайм мог закончиться с другим результатом. Игра стала спокойной только после второго мяча и удаления».



Сухие итоги матча: «Зенит» одержал крупнейшую победу в истории своих выступлений в главном клубном турнире Европы. В протоколе отмечаем кольцевую композицию: первый и последний голы забили бразильцы; второй и третий — собственные воспитанники.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»