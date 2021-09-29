В России создадут аварийно-спасательные подразделения в военное время

Специальные аварийно-спасательные подразделения планируется создавать в России в военное время за счет возможностей регионов, формирований государственной противопожарной службы и муниципальной пожарной охраны, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Основными задачами в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются создание на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальных формирований с использованием возможностей аварийно-спасательных формирований субъектов РФ, пожарно-спасательных подразделений государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной пожарной охраны», — приводит текст документа РИА Новости.
В проекте федерального бюджета РФ на 2022–2024 годы госпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» получит финансирование более 645 миллиардов рублей. Ее главная цель — минимизировать ущерб от военных действий и терактов, а также ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
Госпрограмма была утверждена распоряжением правительства в апреле 2013 года. Из постановления правительства следовало, что программу планируется реализовать в четыре этапа, третий этап был запланирован на 2021–2024 годы, четвертый — на 2025–2030 годы.