FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +10
72.76р84.88р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В России создадут аварийно-спасательные подразделения в военное время

19
Печать

Специальные аварийно-спасательные подразделения планируется создавать в России в военное время за счет возможностей регионов, формирований государственной противопожарной службы и муниципальной пожарной охраны, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Основными задачами в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются создание на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальных формирований с использованием возможностей аварийно-спасательных формирований субъектов РФ, пожарно-спасательных подразделений государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной пожарной охраны», — приводит текст документа РИА Новости.

В проекте федерального бюджета РФ на 2022–2024 годы госпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» получит финансирование более 645 миллиардов рублей. Ее главная цель — минимизировать ущерб от военных действий и терактов, а также ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Госпрограмма была утверждена распоряжением правительства в апреле 2013 года. Из постановления правительства следовало, что программу планируется реализовать в четыре этапа, третий этап был запланирован на 2021–2024 годы, четвертый — на 2025–2030 годы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (19)

07A
ФСКН и ФМС прежде чем засунуть в МВД, оттуда изъяли! После люстрации, когда юные активисты заменят людей в погонах, можно будет сэкономить еще больше! Правда большинство из них самостоятельно шнурки завязать не могут, но это пройдет годам к 50.
Nerevar
Сдаётся, что МЧС скоро прекратит своё существование. ГО и ликвидацию последствий ЧС, борьбу с пожарами отдадут регионам. И это будут уже люди без погонов, гражданские. Содержание МЧС дороговато обходится государству. А чего? Лес тушить могут военные (ВКС РФ и Росгвардия), дороги надсыпать, хлам убрать может Росгвардия. У них есть инженерная техника и личный состав.
МЧС структура силовая, но не силовая. Занимается не силовой деятельностью, на приравнивается к силовикам со всей их атрибутикой, пенсией, льготами, ведомственными училищами, ведомственными медучреждениями. Если всё это добро ликвидировать, то можно неплохо сэкономить. А чего? Лечиться можно и в обычных заведениях для всех, учиться можно Минобрнауковских или частных вузах для всех.
ФСКН и ФМС ликвидировали, засунув их в структуру МВД. Так что, опыт по сокращению силовиков имеется.
Урус-Баши
Уже актуально? Стабильно же всё!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний