В России создадут аварийно-спасательные подразделения в военное время

Специальные аварийно-спасательные подразделения планируется создавать в России в военное время за счет возможностей регионов, формирований государственной противопожарной службы и муниципальной пожарной охраны, соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Основными задачами в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются создание на военное время в целях решения задач в области гражданской обороны специальных формирований с использованием возможностей аварийно-спасательных формирований субъектов РФ, пожарно-спасательных подразделений государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации и муниципальной пожарной охраны», — приводит текст документа РИА Новости.