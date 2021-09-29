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В Мариинском театре сообщили о смерти артистки балета Нины Сахновской

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Артистка балета Мариинского театра Нина Сахновская скончалась на 84-м году жизни 26 сентября. Об этом в среду, 29 сентября, сообщила пресс-служба театра, в котором она танцевала с 50-х по 80-е годы.

В некрологе говорится, что танцовщица окончила Ленинградское хореографическое училище. На сцене она исполняла роли фей в «Спящей красавице», вариации и двойки в балетах наследия, «Шопениану».

«Ее мастерство и чувство стиля украшали спектакли ленинградского репертуара. По завершении сценической карьеры богатый исполнительский опыт служил Нине Николаевне в педагогическом труде», — гласит сообщение на сайте Мариинского театра.

Сахновская передавала свои знания и традиции ленинградской школы будущим артистам, а именно — преподавала классический танец в Академии Русского балета имени Вагановой.

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