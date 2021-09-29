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На Урале мужчина открыл стрельбу по коммунальщикам. Они хотели включить в доме отопление

В Каменске-Уральском задержали пожилого гражданина, который стрелял во дворе жилого дома

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В Каменске-Уральском пожилой гражданин открыл стрельбу во дворе жилого дома. Мужчина начал палить по сотрудникам управляющей компании, которые приехали, чтобы включить отопление.

Изначально нарушитель порядка вышел на свой балкон и стал кричать на непрошеных гостей. Поскольку крики не подействовали, он принялся скидывать пустые бутылки, а затем вышел на улицу с оружием. Именно о такой последовательности действий рассказали очевидцы 29 сентября в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, стрелок был пьян. Одна из его пуль попала в рабочего, вторая повредила припаркованный автомобиль.

Гражданина доставили в территориальное УВД. Как оказалось, пистолет был пневматическим, его изъяли. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Валерия Горелых.

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