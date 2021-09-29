В Каменске-Уральском пожилой гражданин открыл стрельбу во дворе жилого дома. Мужчина начал палить по сотрудникам управляющей компании, которые приехали, чтобы включить отопление.
Изначально нарушитель порядка вышел на свой балкон и стал кричать на непрошеных гостей. Поскольку крики не подействовали, он принялся скидывать пустые бутылки, а затем вышел на улицу с оружием. Именно о такой последовательности действий рассказали очевидцы 29 сентября в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».
По словам местных жителей, стрелок был пьян. Одна из его пуль попала в рабочего, вторая повредила припаркованный автомобиль.
Гражданина доставили в территориальное УВД. Как оказалось, пистолет был пневматическим, его изъяли. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального полицейского главка Валерия Горелых.