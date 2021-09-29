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В Ленобласти нашли тело мужчины с 45 ранами. Возможный убийца заявил, что мстил за свою девушку

В Ленобласти 18-летнего молодого человека заподозрили в убийстве 30-летнего мужчины

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В лесном массиве Ржевского лесопарка во Всеволожском районе Ленобласти 25 сентября нашли тело 30-летнего мужчины более чем с 45 колото-резаными ранами. Причастный к смерти гражданина заявил, что сделал это ради возлюбленной.

Как сообщили в СК РФ по Ленобласти 29 сентября, было возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство). Позже оказалось, что предполагаемый преступник — ранее не судимый 18-летний молодой человек.

Возможного злоумышленника задержали. Во время допроса он признал свою вину и объяснил, что совершил страшный поступок из-за личной неприязни к усопшему.

По данным 47news, оппонент молодого человека якобы вступал в интимную близость с его нынешней подругой, когда той было всего 15 лет. Он назначил встречу своему врагу в лесопарке.

Вскоре задержанному предъявят обвинение. Следствие также подготовило ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Комментарии (9)

265055770
"К усопшему"? Еще бы преставившимся убиенного обозвали.
Владислав М
Следующей будет женщина, недождавшаяся своего воздыхателя с зоны? Нищий зэк ей точно будет неинтересен.
Алексей Власов
Аффект.
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