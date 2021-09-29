В Ленобласти нашли тело мужчины с 45 ранами. Возможный убийца заявил, что мстил за свою девушку

В лесном массиве Ржевского лесопарка во Всеволожском районе Ленобласти 25 сентября нашли тело 30-летнего мужчины более чем с 45 колото-резаными ранами. Причастный к смерти гражданина заявил, что сделал это ради возлюбленной.



Как сообщили в СК РФ по Ленобласти 29 сентября, было возбуждено уголовное дело по 105-й статье УК РФ (убийство). Позже оказалось, что предполагаемый преступник — ранее не судимый 18-летний молодой человек.



Возможного злоумышленника задержали. Во время допроса он признал свою вину и объяснил, что совершил страшный поступок из-за личной неприязни к усопшему.

