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Болельщики «Зенита» совместно с симфоническим оркестром почтили память жертв блокадного Ленинграда перед игрой с «Мальмё»

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Фанаты футбольного клуба «Зенит» перед игрой с «Мальмё» устроили перформанс в память о жертвах блокады Ленинграда.

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
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На специально установленной для этого события сцене выступил настоящий симфонический оркестр. Музыканты исполнили композицию петербургской группы «Сплин» — «Оркестр». Также болельщики вывесили гигантское полотно с изображением прошлого и настоящего Петербурга.

Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

Напомним, что на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 29 сентября, проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальмё». Матч первого тура, который прошел в Лондоне, завершился поражением от «Челси».

Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

Danik
Название страны - Россия. Название города - Санкт Петербург. Флаг - Триколор.
Название страны - СССР. Название города - Ленинград. Флаг - Знамя Победы.
Что общего? Блокада?
Хорошо, что помнят. Только что помнят иностранные милиионеры на поле и в вип ложах?
Помнят ли они людей, что подняли из руин страну, а они эту страну разворовывают.
При чем тут это футбольное шоу?
Rambovski
Смысл ? Логика ? Зато "отметились".
мухомор
Ребята помнят. Ребята ценят эту память.
Красиво почтили память жертв блокады Ленинграда.
Спасибо.
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