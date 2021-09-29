Фанаты футбольного клуба «Зенит» перед игрой с «Мальмё» устроили перформанс в память о жертвах блокады Ленинграда.
На специально установленной для этого события сцене выступил настоящий симфонический оркестр. Музыканты исполнили композицию петербургской группы «Сплин» — «Оркестр». Также болельщики вывесили гигантское полотно с изображением прошлого и настоящего Петербурга.
Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
Напомним, что на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 29 сентября, проходит матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальмё». Матч первого тура, который прошел в Лондоне, завершился поражением от «Челси».