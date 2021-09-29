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«Зенит» назвал состав на матч с «Мальмё» в ЛЧ

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Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против шведского «Мальмё».

С первых минут сине-бело-голубые выйдут в следующем составе: Станислав Крицюк (вратарь), Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо, Артём Дзюба (капитан команды).

В запасе остались: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данила Хотулев, Деян Ловрен, Данил Круговой, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Сердар Азмун, Даниил Кузнецов.

Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 19:45.

Напомним, что в первом туре «Зенит» проиграл в Лондоне «Челси» со счетом 0:1.

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