Фото: Марина Филиппова Поделиться Поделиться







В Петербурге очередной «собачий» скандал. С южной проходной завода «Адмиралтейские верфи» увезли в бессознательном состоянии двух кобелей «дворянской» породы. Перед этим в собак выстрелили дротиками с усыпляющим препаратом. Возможно, это событие не вызвало бы широкого резонанса, но в процессе отлова одну из заснувших после дротика со снотворным собак на территории завода переехал легковой автомобиль.

Ни стрельба, ни отлов животных не были санкционированы «Адмиралтейскими верфями». Теперь разбираться в ситуации придется прокуратуре.



Беляш и Черныш родились на территории завода «Адмиралтейские верфи» в 2015 году. «Живут уже более шести лет в сытости и тепле, — рассказали «Фонтанке» сотрудники завода. — Беляш и Черныш — упитанные, здоровые и добрые собаки. Любимцы заводчан! Их кормят сотрудники предприятия ежедневно. Собаки не скитаются, изредка выходят погулять недалеко за территорию завода».

Во время одного из таких «выходов» псов в очередной раз заметила петербурженка по имени Наталья. Она позвонила зоозащитнице, основательнице клуба помощи животным «Верные сердца» Оксане Петровой, с которой была знакома с 2016 года. В итоге в полдень 22 сентября у проходной появился человек со специальной трубкой, заряженной усыпляющими дротиками.

«Когда Наталья написала мне об этих собаках, я ответила, что помогаю только тем животным, которых встретила сама, — объяснила «Фонтанке» Оксана Петрова. — Под моим кураторством сейчас и так уже находятся 34 собаки и 10 кошек. Наталья рассказала, что наблюдает за этими псами около полугода. Животные без будок, без укрытия, на территории завода никому не нужны. Черный пес начал хромать, поэтому она забила тревогу. И вызвала отлов по городской программе, в соответствии с которой безнадзорных животных кастрируют, вакцинируют, чипируют и спустя 10 дней возвращают обратно на место обитания».



Оксана Петрова

По словам зоозащитницы, сотрудник ветеринарной клиники имени Айвэна Филлмора Игорь Шишкин стрельнул в собак снотворным за территорией завода на Рижском проспекте. Псы убежали от него через проходную, но туда автомобиль ветеринара охрана не пропустила. Тогда он решил положить в машину оборудование и лекарство, пройти на территорию и вынести уснувших собак на руках. Сотрудники завода в разговоре с «Фонтанкой» отметили, что этот момент вызывает у них сомнения — неясно, как получилось, что охрана позволила зайти и забрать животных.

«В этот момент на территорию заезжала какая-то машина. Игорь услышал страшный визг — автомобиль переехал одну из собак, — говорит Оксана Петрова. — Я допускаю, что сделано это было без умысла, случайно. Но почему водитель не остановился, он же не мог не заметить, что наехал на препятствие, и не услышать собачий крик?»

Так Беляш оказался в реанимации ветклиники на проспекте Энгельса, а Черныш — в приюте на набережной Смоленки.

Выяснилось, что злополучная машина принадлежит заму генерального директора завода Виктору Буфетову. Оксана Петрова созвонилась с ним и предложила оплатить лечение и пожизненную передержку (по 6 тысяч рублей в месяц на каждого) и корм (еще по 4 тысячи рублей ежемесячно) для псов до тех пор, пока им не найдут хозяев или они «не уйдут на радугу». Буфетов ответил, что готов покрыть расходы только на операцию и реабилитацию Беляша, о наезде сожалеет и что все произошло случайно.



А рядовые сотрудники завода твердо намерены вернуть любимцев коллектива обратно.

«Собралась инициативная группа — около полутора десятков человек, которые ухаживали за Беляшом и Чернышом, — рассказала «Фонтанке» сотрудница завода Анна Кирьянова. — Мы выяснили, где наши собаки. Поговорили с ветеринарным врачом и попросили не отдавать их Оксане Петровой. Мы не хотим на нее клеветать или оговаривать. Но, когда мы спрашивали ее, как там наши собаки, в ответ она нам предлагала только переводить деньги на передержку. Причем на ее личную карточку. Мы готовы оплатить их лечение и очень хотим их вернуть».

Клуб «Верные сердца» не зарегистрирован в СПАРКе, а на его странице в Instagram подчеркивается, что это — не приют. Организации с таким же названием, занимающиеся благотворительной помощью животным, есть в Чите, а также в Костромской и Владимирской области. Кроме названия, их ничто не объединяет. Средства на помощь животным Петрова, действительно, собирает на свою банковскую карту, примерно раз месяц публикуя отчет о поступлении и расходовании средств. Суммы в отчете фигурируют сравнительно небольшие. Так, согласно августовскому отчету, в июле «Верные сердца» получили от жертвователей 48 030, расходы на животных составили 121 534,4 рубля. Месяц завершился для клуба с долгом в 73 504,4 рубля.



«Я занимаюсь зоозащитой двадцать лет, Instagram клуба веду с 2017 года, — говорит Оксана Петрова. — Я известный в Петербурге зоозащитник, организатор фестиваля «Держи лапу», «Верный друг», движения «Красная повязка». Работаю с двумя детскими домами и приучаю детей к тому, что за животных надо нести ответственность: приглашаю ребят поменять воду собакам, посидеть с ними».

Финансовую заинтересованность в заводских песелях Оксана Петрова категорически отрицает, так как ухаживать за собаками, которых на нее «скинули» неравнодушные граждане, женщине приходится за свой счет. По ее словам, нормальное содержание животных, размещение их в проверенной зоогостинице в Ленинградской области и ежедневный специальный корм, а не объедки с человеческого стола, будут стоить для Беляша и Черныша (которым «Верные сердца» уже придумали другие имена — Грей и Блэк) 20 тысяч рублей в месяц.

«Сотрудники завода говорят, что Грею и Блэку 5–7 лет, а врач, посмотрев на зубы Грея, сказал мне, что ему года два, — говорит зоозащитница. — Сейчас я ищу попечительский совет, который готов жертвовать деньги на передержку этих собак до того момента, как для них найдется семья. Я бы очень хотела, чтобы их забрал один хозяин, желательно, за город. По закону через 10 дней после отлова Грея и Блэка надо либо передать в новый дом, либо вернуть к проходной завода. Но что их там ждет? Их будут кормить куриными костями и вряд ли начнут возить к ветеринару, когда с возрастом у живущих на улице собак начнутся проблемы со здоровьем. А они обязательно начнутся. Я не хочу этим собакам такой судьбы».



Фото: Оксана Петрова Фото: Оксана Петрова Поделиться Поделиться







Беляш, он же Грей, находится в ветеринарной клинике уже неделю. После наезда автомобиля у него перелом лонной кости и шейки бедра. Операция не потребовалась, но нужен покой. Каждые сутки в стационаре обходятся, по словам Петровой, от 1,5 до 3 тысяч рублей — первые дни, когда состояние пса было тяжелым, были дороже, чем последующие. Сотрудники «Адмиралтейских верфей» регулярно звонят в клинику, требуя вернуть собаку им, а не «Верным сердцам». В клубе уверены, что Грей и Блэк не могут считаться заводскими собаками, потому что на территории предприятия для них не были оборудованы вольеры или теплые будки, и за их выгул никто не отвечал. В таких «автономных» условиях на территории верфей находится в общей сложности 9 собак.



Фото: Марина Филиппова Поделиться Поделиться







29 сентября Оксана Петрова отправила в городскую прокуратуру заявление с просьбой разобраться в инциденте, в результате которого пострадал Беляш-Грей. В заявлении упоминается Виктор Буфетов.

«Я буду биться до последнего, чтобы найти людей, которые будут содержать Грея и Блэка или примут их в семью. Но на это у меня осталось только три дня, — говорит Оксана Петрова. — Если в этот срок не удастся собрать попечительский совет, я верну собак на проходную «Адмиралтейских верфей», несмотря на то, что для меня это будет больно и неприятно. Я считаю, что «общественная» собака без хозяина, на самовыгуле — это неправильно. Они по факту — бездомные».



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»