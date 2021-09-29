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Кандидат на пост главного тренера сборной России по баскетболу посетит матч «Зенит» — «Астана»

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Особые VIP-гости гости ожидаются на баскетбольном матче Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Астана» 4 октября. Как стало известно «Фонтанке», среди зрителей на трибунах «СИБУР Арены» будет кандидат на пост главного тренера сборной России. Планируется, что на игру приедет и сербский специалист Саша Обрадович.

Возможно, его приезд связан с матчем квалификации чемпионата мира-2022 Россия — Италия. Ранее в СМИ писали, что встреча может пройти в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в сентябре Базаревич покинул сборную России, которой руководил с 2016 года. По словам президента РФБ Андрея Кириленко, сборную ждет перезагрузка в связи с неудачным отбором на Олимпиаду-2020.

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