Кандидат на пост главного тренера сборной России по баскетболу посетит матч «Зенит» — «Астана»

Особые VIP-гости гости ожидаются на баскетбольном матче Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Астана» 4 октября. Как стало известно «Фонтанке», среди зрителей на трибунах «СИБУР Арены» будет кандидат на пост главного тренера сборной России. Планируется, что на игру приедет и сербский специалист Саша Обрадович.



Возможно, его приезд связан с матчем квалификации чемпионата мира-2022 Россия — Италия. Ранее в СМИ писали, что встреча может пройти в Санкт-Петербурге.



Напомним, что в сентябре Базаревич покинул сборную России, которой руководил с 2016 года. По словам президента РФБ Андрея Кириленко, сборную ждет перезагрузка в связи с неудачным отбором на Олимпиаду-2020.

