Бойцы Росгвардии задержали мужчин, ранивших администратора магазина при попытке кражи. Инцидент произошёл 29 сентября в Московском районе Петербурга.



«Около 16 часов наряды группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию о розыске автомобиля, на котором скрылись неизвестные, совершившие разбойное нападение на магазин, расположенный на Дунайском проспекте», — рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу.



В результате разыскиваемых задержали в красном «Хёндэ». Оба товарища были переданы в руки полиции.

