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В Петербурге двое на красном «Хёндэ» порезали администратора магазина

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Бойцы Росгвардии задержали мужчин, ранивших администратора магазина при попытке кражи. Инцидент произошёл 29 сентября в Московском районе Петербурга.

«Около 16 часов наряды группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию о розыске автомобиля, на котором скрылись неизвестные, совершившие разбойное нападение на магазин, расположенный на Дунайском проспекте», — рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу.

В результате разыскиваемых задержали в красном «Хёндэ». Оба товарища были переданы в руки полиции.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб
Фото: ГУ Росгвардии по СПб
Фото: ГУ Росгвардии по СПб
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Как стало известно «Фонтанке», мужчины зашли в ТРК «Дунай» на Дунайском проспекте, 27, попытались украсть вещи и нанесли ранение администратору — порезали ему лицо. В городе был объявлен план «Перехват», через 40 минут машина, на которой скрылись преступники, была остановлена. При себе у мужчин были ножи.

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Комментарии (3)

NAFTALIN 2000-2036
который на последней фотке - у нас во дворе все время убирал. а то я смотрю не убрано чего-то сегодня
syshsun
Опять обезьяний зоопарк.
265856848
на подписку выпустят))) у нас всегда так(((
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