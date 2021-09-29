Бойцы Росгвардии задержали мужчин, ранивших администратора магазина при попытке кражи. Инцидент произошёл 29 сентября в Московском районе Петербурга.
«Около 16 часов наряды группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию о розыске автомобиля, на котором скрылись неизвестные, совершившие разбойное нападение на магазин, расположенный на Дунайском проспекте», — рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу.
В результате разыскиваемых задержали в красном «Хёндэ». Оба товарища были переданы в руки полиции.
Как стало известно «Фонтанке», мужчины зашли в ТРК «Дунай» на Дунайском проспекте, 27, попытались украсть вещи и нанесли ранение администратору — порезали ему лицо. В городе был объявлен план «Перехват», через 40 минут машина, на которой скрылись преступники, была остановлена. При себе у мужчин были ножи.