В Ленобласти нашли возбудителя орнитоза в голубином помете. Местным предлагают подумать, стоит ли подкармливать птиц

Ветеринары нашли в каждом из пяти образцов голубиного помета, взятых в Ленобласти, возбудителя орнитоза. Об этом уже сообщили в Россельхознадзор и другие инстанции, информирует 29 сентября пресс-служба Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории.



Специалисты предупреждают, что разводить и подкармливать голубей может быть опасно, потому что они переносят общие для животных и людей инфекции. Кроме орнитоза это могут быть птичий грипп, туберкулез и сальмонеллез.



Орнитоз может вызвать у человека лихорадку, интоксикацию, увеличение печени и селезенки, поразить легкие и нервную систему. Иногда его можно перепутать с пневмонией. При болезни выписывают антибиотики и снимающие симптомы средства. Люди заражаются орнитозом в основном воздушно-капельным путем — от больных птиц.

