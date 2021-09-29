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В Ленобласти нашли возбудителя орнитоза в голубином помете. Местным предлагают подумать, стоит ли подкармливать птиц

Возбудитель орнитоза обнаружен в образцах помета голубей в Ленобласти

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Ветеринары нашли в каждом из пяти образцов голубиного помета, взятых в Ленобласти, возбудителя орнитоза. Об этом уже сообщили в Россельхознадзор и другие инстанции, информирует 29 сентября пресс-служба Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории.

Специалисты предупреждают, что разводить и подкармливать голубей может быть опасно, потому что они переносят общие для животных и людей инфекции. Кроме орнитоза это могут быть птичий грипп, туберкулез и сальмонеллез.

Орнитоз может вызвать у человека лихорадку, интоксикацию, увеличение печени и селезенки, поразить легкие и нервную систему. Иногда его можно перепутать с пневмонией. При болезни выписывают антибиотики и снимающие симптомы средства. Люди заражаются орнитозом в основном воздушно-капельным путем — от больных птиц.

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Комментарии (2)

262126571
Общеизвестно, что голуби - это крысы среди птиц - самые главные распространители всевозможной заразы.
07A
Надо их прожаривать получше!
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